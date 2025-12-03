AKP gerçekleri: Milyonlar nasıl enflasyona ezdirildi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 29,74 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,07 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,91 artış olarak gerçekleşti.

"EZDİRMEYECEĞİZ DEMİŞLERDİ"

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugüne kadar defalarca “Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz” dedi. Ancak rakamlar iktidarın ekonomi politikalarının çalışanları nasıl ezdiğini ortaya koydu. Daha şimdiden enflasyon asgari ücrete yapılan zammı geçti.

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 30 oranında zam yapıldı. Net asgari ücret 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye yükseltildi.

ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

Özel sektörde 2024 Aralık ayında 37 bin 523 TL olan ortalama brüt ücretler ise 2025 şubat ayında 44 bin 247 TL’ye yükseldi. Aralık ayına göre şubat ayındaki artış yüzde 18 oldu. Ağustos ayında ise özel sektördeki ortalama brüt ücretler yüzde 8 oranında artışla 47 bin 677 TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 27’de kaldı. Özel sektördeki ortalama ücret zamları asgari ücret zammının 3 puan, enflasyonun ise daha şimdiden 4,1 puan altında gerçekleşti.

Ortalama ücretlerin asgari ücretin 1,5 kat ve daha fazla üzerinde olduğu sektörlerde ise zammın ocak ve temmuz aylarına yayıldığı, birçok sektörde iki dönemdeki toplam artışlar yüzde 31’in hayli altında kaldı. Örneğin posta ve kurye faaliyetleri sektöründe iki dönemdeki toplam zam oranı yüzde 5’te, depolama ve taşımacılık için destekleyici faaliyetler sektöründe yüzde 13’te, bina dışı yapıların inşaatı sektöründe yüzde 17’de kaldı.

Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ise 2025 yılı içinde toplamda yaklaşık yüzde 29,5 zam yapıldı. Böylece kamu emekçilerinin aldığı zam da daha şimdiden enflasyona ezildi.