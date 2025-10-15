AKP geri çektiği teklifi tekrar getiriyor: LGBTİ+'yım demek suç olacak!

Daha önce gündeme gelen ancak tepkilerin ardından geri çekilen LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemelerin 11’inci yargı paketinin taslağında yer aldığı ortaya çıktı.

T24'te yer alan habere göre, Taslakta “Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlâka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” maddesi yer alıyor. Ayrıca 18 olan cinsiyet değiştirme yaşı 25’e çıkarılıyor ve cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmenin koşulları zorlaştırılıyor.

Yakın zamanda Meclis’e sunulması beklenen 11’inci Yargı Paketi’nin taslağında LGBTİ+ bireylerle ilgili önemli düzenlemeler yer alıyor. Taslağın mevcut haliyle Meclis’e sunulması halinde LGBTİ+ bireylere hapis cezası verilmesinin önü açılacak. Düzenleme LGBTİ+ bireylerin ilişkilerini konu alan dizi veya filmleri yayınlayan dijital platformları da etkileyecek.

''LGBTİ+ BİREYLERE HAPİS CEZASI GÜNDEMDE''

Buna göre 11. Yargı Paketi’nin taslağında Türk Ceza Kanunu’nun ‘Hayasızca Hareketler’ başlıklı 225’inci maddesinde değişikliğe gidilecek. Maddeye LGBTİ+’ların hapis cezası almasının önünü açacak şu fıkra eklenecek:

"Doğuştan gelen biyolojik cinsiyete ve genel ahlaka aykırı tutum ve davranışta bulunan ya da bulunmayı alenen teşvik eden, öven veya özendiren kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır."

DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELİK DÜZENLEMELER

Bu düzenlemenin hayata geçmesi halinde düzenlemeden sadece LGBTİ+ bireyler değil, LGBTİ+ bireylerle ilgili hikayelere yer veren dijital platformlar da etkilenecek.

225’inci maddeye ayrıca “Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlenme töreni yapmaları halinde bu kişilere, bir yıl altı aydan dört yıla kadar hapis cezası verilir” maddesi de eklenecek.

Maddede hali hazırda bulunan ‘Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapma’ suçunun 6 aydan 1 yıla kadar olan cezası da bir yıldan üç yıla çıkarılacak.

Maddenin gerekçesinde “Düzenlemeyle, fiziki ve ruhsal açıdan sağlıklı bireylerin ve nesillerin yetiştirilmesi ile aile kurumunun ve toplum yapısının korunması amaçlanmaktadır” ifadesi kullanıldı.

CİNSİYET DEĞİŞTİRME AMELİYATI YAŞI YÜKSELDİ, RAPOR ALMA KOŞULLARI ZORLAŞTIRILDI

11’inci Yargı Paketi’nin taslağında cinsiyet değiştirme ameliyatı olmayı zorlaştıran düzenlemeler de yer aldı. 18 olan cinsiyet değiştirme yaşı 25’e çıkarıldı.

Cinsiyet değiştirme ameliyatı için gerekli koşullar şöyle düzenlendi:

İstem sahibinin 25 yaşını doldurmuş bulunması ve evli olmaması

Cinsiyet değişikliğinin ruh sağlığı açısından zorunluluğunu

Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesinin resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmesi

Bu raporun en az üçer ay aralıklarla yapılacak dört değerlendirme sonucunda verilmesi

Belirlenen hastane tarafından verilen resmi sağlık kurulu raporuyla doğrulanması halinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılması

Zorunlu tıbbi müdahaleler

İlgili maddede ayrıca ‘zorunlu durumlar’ için şu ifade yer aldı:

“Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen tam teşekküllü bir eğitim ve araştırma hastanesince düzenlenen resmi sağlık kurulu raporuyla, genetik ve/veya hormonal hastalıklar nedeniyle genital organlarında gelişme bozukluğu olduğu tespit edilen kişilerde bu maddedeki şartlar aranmaksızın tedaviye yönelik zorunlu tıbbi müdahaleler yapılabilir. Ancak yapılacak tıbbi müdahaleler sonucunda kişinin nüfus sicilinde cinsiyet değişikliği yapılmasının zorunlu olması hâlinde, mahkemece nüfus sicilinde gerekli düzeltmenin yapılmasına karar verilir.”

KANUNA AYKIRI MÜDAHALELER

Cinsiyet değişikliğini düzenleyen maddede ‘kanuna aykırı cinsiyet değişikliği’ operasyonu yapılmasına da ceza öngörüldü. Taslakta “Kanunla belirlenen koşullara aykırı olarak kişinin cinsiyetini değiştirmeye yönelik herhangi bir tıbbi müdahalede bulunan faile üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve bin günden onbin güne kadar adlî para cezası verilir” denildi.

“ZORUNLULUK BİLİMSEL OLARAK ORTAYA KONULMALI”

Cinsiyet değiştirmeyle ilgili maddelerin gerekçelerinde, “Kişilere cinsiyet değiştirme imkânı tanınmış ise de bu durum, kişilerin üzerinde mutlak surette tasarruf edebileceği bir hak olmayıp, cinsiyet değişikliğine dair zorunluluğun bilimsel olarak ortaya konulması gerekmektedir” denildi.

"AİLE KURUMU, TOPLUM VE GENÇLERİ KORUMAK DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ"

Gerekçede cinsiyet değişikliğine ’yönelmiş’ kişilerin, gençlerin, aile kurumunun ve toplumun korunması gerektiği vurgulanırken bu konuda tüm tedbirleri almanın da Anayasa’ya göre devletin yükümlülüğünde olduğu ifade edildi.

Cinsiyet değişikliği yaşının 25’e çıkarılması ve koşulların zorlaştırılmasına ilişikin ise gerekçede şu ifadeler kullanıldı:

''Böylelikle kişilerin yaşamının sonraki bölümünü ciddi şekilde etkileyecek nitelikte olan bu kararın belirli bir yaş olgunluğuna ulaşıldıktan sonra alınması sağlanmaktadır. Ayrıca, kişinin cinsiyet değişikliğine ilişkin izin talebinde bulunabilmesi için üreme yeteneğinden sürekli biçimde yoksun bulunduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi gerektiği düzenlenmektedir. Cinsiyet değişikliğinin temelini oluşturan sağlık kurulu raporlarının tüm eğitim araştırma hastaneleri yerine Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü eğitim ve araştırma hastaneleri tarafından ve en az üçer ay aralıklarla yapacağı dört değerlendirme neticesinde verilebilmesi öngörülmektedir. Böylelikle cinsiyet değiştirmek isteyen kişilerin hem belirli bir zaman diliminde gözlemlenebilmesi hem de raporu verecek eğitim ve araştırma hastanelerinde bu konuda uzmanlaşmanın sağlanması suretiyle geri dönüşü olmayan ve sağlık açısından ciddi riskler taşıyan cinsiyet değiştirme müdahalelerine ilişkin sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amaçlanmaktadır.''

11’inci Yargı Paketi taslağının genel gerekçesinde de aile kurumu vurgusu yer aldı. Gerekçede, “Aile kurumunun korunması, toplumun genel ahlak ve değerlerine yapılan saldırıların önlenmesi, tek tipleştirme ve cinsiyetsizleştirme akımlarıyla daha etkin mücadele edilmesi amacıyla toplumsal yapımızı tahkim eden ve insan onurunu koruyan düzenlemeler kabul edilmektedir” denildi.

10. YARGI PAKETİ’NE DE ALINMIŞTI

AKP’nin LGBT’leri açıkça hedef alan yeni düzenleme hazırlığında olduğuna ilişkin haberler Şubat ayında gündeme gelmişti.

KaosGL.org'den Oğulcan Özgenç özel haberinde AKP'nin Türk Ceza Kanunu’na “doğuştan gelen biyolojik cinsiyet” ifadesini ekleyerek buna aykırı davranış ve tutumlarda bulunanları ve bunları özendirenleri hapis cezasıyla cezalandırmayı planladığını, Medeni Kanun’da yapılacak değişikliklerle de cinsiyet değiştirmeyi neredeyse imkansız hale getirmeyi amaçladığını duyurmuştu.

Söz konusu düzenlemenin AKP’nin 10. Yargı Paketi taslağına eklendiği belirtilmişti. Ancak Meclis’teki muhalefet partilerinin temsilcileri, AKP’nin pakete dair yaptığı sözlü bilgilendirmelerde LGBT’lere ilişkin düzenlemeden söz edilmediğini kaydedilmişti.

T24’ten Ceren Bayar’a konuşan Meclis’teki muhalefet partilerinin temsilcileri, 10. Yargı Paketi teklif metninin tümünün kendilerine iletilmediğini ancak “AKP tarafından yapılan sözlü bilgilendirmede LGBTİ+’lara dair bir düzenlemeden bahsedilmediğini” söylemişti.

Muhalefet partilerinin temsilcileri, bayramdan önce yasalaşması konusunda güçlü bir uzlaşı varken “LGBT düzenlemesi”nin bu hafta sunulması beklenen teklifte yer almasını beklemediklerini ifade etmişti.

AKP’nin Mart ayında hazırladığı ilk taslakta LGBT’lere yönelik benzer bir düzenleme olduğunu hatırlatan muhalefet partilerinin temsilcileri o dönem de anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle net bir biçimde itiraz ettiklerini kaydedilmişti.