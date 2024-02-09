AKP Gerze adayı açıklandı, teşkilat ayağa kalktı: Seçimde desteklemeyeceğiz!

AKP’nin Gerze Belediye Başkanı adayı, bir süre önce bağımsız adaylığını açıklayan Hüseyin Yüksek oldu. Karar üzerine mevcut belediye başkanı Cevat Şensoy, meclis üyeleri ve AKP Gerze ilçe teşkilatından bazı isimler kazan kaldırdı. Yapılan açıklamada, “Milletvekilimiz ve yöneticilerimiz hakkında ağza alınmayacak sözler söyleyen bir kişinin Gerze'ye dikte edilmesi doğru değildir” denilerek adayın seçimde desteklenmeyeceği belirtildi.

HABER MERKEZİ

Ülkenin dört bir tarafında yerel seçim hareketliliği sürerken aday belirleme sürecinde sona yaklaşılıyor. 2019 yerel seçimlerinde AKP’nin kazandığı Sinop Gerze ilçesindeki yeni isim kentte tepkilere neden oldu.

Mevcut belediye başkanı Cevap Şensoy ve Doğa Ergün aday adaylığını açıklarken daha önce Sinop’un Dikmen ilçesinde belediye başkanlığı yapan Hüseyin Yüksek Gerze Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu. AKP Genel Merkezi, aday adayı olayı iki ismi seçmezken bağımsız aday olan Hüseyin Yüksek’i AKP’nin Gerze adayı yaptı.

Hüseyin Yüksek

"DESTEKLEMEYECEĞİZ"

Alınan karar üzerine mevcut Gerze Belediye Başkanı Cevat Şensoy beraberindeki AKP’li Meclis üyeleri, ve AKP Gerze ilçe teşkilatından bazı isimlerle açıklama yaptı. Şensoy, açıklamasında, Yüksek’in AKP’li milletvekili ve parti üst düzey yöneticileri hakkında ağza alınmayacak sözler söylediğini hatırlattı.

Göstermelik anketlerle algı oyunu yapıldığını belirten Şensoy şu ifadeleri kullandı: “Sizlerin de desteğiyle Gerzemiz’de kırk yıl sonra belediyemizi kazandık. Cumhurbaşkanımızın ve parti tüzüğümüzün ilkeleri doğrultusunda inandığımız değerlerden vazgeçmedik. Ancak AK Parti Gerze ilçe teşkilatının geldiği durum içler acısıdır. Zira partimizden belediye başkan aday adayı dahi olmayan, milletvekilimiz ve parti üst düzey yöneticilerimiz hakkında ağza alınmayacak sözler söyleyen ve partimizde aldığı görevleri tamamlayamayan bir kişinin Gerze'ye dikte edilmesi doğru değildir. Bu durum 2019 seçimlerinden bugüne dek canını dişine katarak partimize hizmet eden tüm dava arkadaşlarımıza yapılmış bir hakarettir. Bu nedenle göstermelik anket oyunları ile yaratılan algı ve hesaplar ile genel merkezimize aldırtılan bu karar vicdanımızı rahat ettirmediğinden 31 Mart seçimlerinde mevcut adayı desteklemeyeceğimizi kamuoyuna paylaşmak istiyoruz.”

VEKİLİ SİYASİ DÜELLOYA ÇAĞIRMIŞTI

2023 seçimlerinde AKP Sinop Milletvekili Aday Adayı Yüksek’in Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile kavgalı olduğu kentte biliniyor. Genel seçimlerin ardından Yüksek’in Maviş’e ‘siyasi düelloya davet ettiği’ haberleri yer alırken adaylık açıklamasının ardından haberlerin kaldırıldığı görüldü. Cevat Şensoy’un açıklamasında ‘milletvekilimize ağza alınmayacaklar şeyler söyleyen’ ifadesindeki vekilin de Nazım Maviş olduğu tahmin ediliyor.