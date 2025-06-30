AKP Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: En düşük emekli maaşında düzenleme gündemde

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bazı kanunlarda ve 375 sayılı KHK'de değişiklik öngören 22 maddelik kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sunmalarının ardından açıklamalarda bulundu.

Gazetecilerin sorularına da yanıt veren Güler, en düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeler hakkında şöyle konuştu:

"Geçen hafta itibarıyla Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla beraber Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile bir görüşme yaptık. Gerekli etki analizleri için bilgileri istedik. Onlar gelecek. 3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak. Bu arada kaç kişiyi ilgilendiriyor uygulanmakta olan en düşük emekli aylığında rakam 14 bin 469 TL, 3 milyon 716 bin civarında emeklimizi ilgilendiriyor. Bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de Perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız."