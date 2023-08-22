AKP Grup Başkanı Güler'den yerel seçim açıklaması: Yılbaşı gelmeden adaylarımızı açıklamayı planlıyoruz

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Aydın ziyaretinde yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, "2024 seçimlerine giderken strateji ekibimiz var. 81 il ve 922 ilçemizdeki belediye seçimlerine yönelik titiz çalışma yürütüyoruz. Yılbaşı gelmeden adaylarımızı ve vaatlerimizi açıklamayı planlıyoruz" dedi.

AKP TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler yerel seçimlerde gösterilecek olan adayların yılbaşından önce açıklamayı planladıklarını söyledi.

Güler, yaklaşan yerel seçimler öncesi başlatılan şehir buluşmaları çerçevesinde Aydın’a geldi. Aydın programına Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ziyareti ile başlayan Güler, önemli açıklamalarda bulundu.

"KAZANABİLECEK ADAYLARLA ORTAYA ÇIKACAĞIZ"

Güler, 2024 yerel seçimlerine ilişkin "AK Parti belediyecilikte bir markadır. 2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde başarıya ulaşıp, Aydın halkımızın özlediği hizmet kalitesini sağlayacağız. Kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacağız" dedi.

"ÖZELEŞTİRİ YAPIYORUZ"

"2024 yerel seçimlerinde hem büyükşehirde hem ilçe belediyelerinde başarıya ulaşacağız" diyen Güler, belediye seçimlerine yönelik titiz çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Güler, şöyle devam etti:

"2024 seçimlerine giderken strateji ekibimiz var. 81 il ve 922 ilçemizdeki belediye seçimlerine yönelik titiz çalışma yürütüyoruz. Anketler, teşkilatın görüş ve önerilerini alma çalışması yapılıyor. En uygun, kazanabilecek adaylarla ortaya çıkacağız. Özeleştiri yapıyoruz. Eksikliklerimizi gidermeye gayret ediyoruz. Aziz milletimizin takdiri ve tercihinin başımızın üzerinde yeri var. Yılbaşı gelmeden adaylarımızı ve vaatlerimizi açıklamayı planlıyoruz."