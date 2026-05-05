AKP Grup Başkanvekili: Doğum hızını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz

TBMM Genel Kurulu, fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin devam edilmesi için Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı.

EMİR: TÜRKİYE'Yİ KARA PARA CENNETİ YAPTINIZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, tulumbada suyun bittiğini belirterek AKP'nin bugün basın toplantısı yaparak duyurduğu kanun teklifine ilişkin, "Kaynaklarınız tükendi, seçim yapmak istiyorsunuz, harcayacak paranız kalmadı, 9'uncu varlık barışını getirdiniz bugün Meclise, '9'uncu kez varlık barışı yapacağız' diyorsunuz. Türkçesi, 'Ne olursa olsun, kara para olsun, uyuşturucu baronlarının parası olsun, silah tüccarlarının parası olsun, sanal kumar oynatanların parası olsun ama yeter ki gelsin. Biz ne kaynağını soracağız, devlete yatırırsa da sıfır vergi alacağız' diyorsunuz. Bu aslında bitmiş, tükenmiş olmanın bir itirafıdır" diye eleştirdi.

"Türkiye'yi kara para cenneti yaptınız, Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devleti dünyadaki kara paracıların çamaşır makinasına çevirdiniz" diyen Emir, iktidarın Türkiye'yi uluslararası suç örgütlerinin pazarı haline getirdiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE DOĞUM HIZININ YÜZDE 1,48'LERE KADAR DÜŞMÜŞ OLMASININ EN TEMEL SEBEBİ SİZİN ÜLKEDEKİ EKONOMİYİ PERİŞAN ETMENİZDİR"

CHP'li Emir, annelik üzerinden bir tartışma yaratıldığına dikkat çekerek "'Efendim reklam çekiyorsunuz, anneliği sıradanlaştırıyorsunuz, anneliği esnetiyorsunuz' diye ucuz polemikler yapıyor. Oysa Türkiye'de anneler çocukları gözü önünde öldürülürken sesiniz çıkmadı. Çocukları ısınsın diye saç kurutma makinesiyle çocuklarını ısıtmaya çalışan annenin evlatları yandığında sesiniz çıkmadı. Murat Çalık'ın annesi cezaevinin kapısında 'Ben ölürsem beni buraya gömün, evladım hasta, tutuksuz yargılayın' dediğinde o gözyaşlarını gördüğünüzde sesiniz çıkmadı" dedi.

Türkiye'de doğum hızının düştüğünü belirten Emir, "Türkiye'de doğum hızının yüzde 1,48'lere kadar düşmüş olmasının en temel sebebi sizin ülkedeki ekonomiyi perişan etmeniz ve Türkiye'nin adım adım çürümesidir, bu halkın yoksullaşmasıdır, umutsuzlaşmasıdır, çocukların, gençlerin geleceğe güvensiz bakmasıdır. Bunları çözmek yerine ucuz polemiklerle kendinize göre bir anne tartışması başlatıp oradan üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Sizin aileden anladığınız yolsuzluklara bulaşmış eşinizi korumak mıdır yoksa gerçekten yoksullukla pençeleşen, çocuklarına olması gerektiği gibi yemek yapamayan annelerin derdine derman olmak mıdır; bu soruyu gündeminize getiririz" ifadelerini kullandı.

ŞAHİN USTA: BİR REKLAM ÜZERİNDEN TAM BİR ANNE HİKAYESİ DİYE AİLE VE ÇOCUK KAVRAMININ İÇİNİ BOŞALTMA ALT METNİNİ SERVİS ETTİLER

AKP Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta da bir beyaz eşya markasının hazırladığı reklam filmi üzerine çıkan tartışmalara ilişkin "2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus On Yılı' olarak belirlemiştik. Tüm dünyada genç nüfus sorunu en önemli sorunlardan biri olarak ortaya çıkmaya başlamışken vizyon belgemizle insanla başlayan, aileyle köklenen, nesillerle büyüyen, nüfusla güçlenen, istikbale yürüyen Türkiye vizyonunun yol haritasını da belirlemiş bulunuyoruz. Ne tesadüftür ki tam da bu vizyon belgesinin açıklandığı güne denk gelen bir zamanlamayla Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi çocuğu aileye, nüfusu ülkeye yük gören anlayış iflas ettiği yerden tekrar başını çıkarttı ve bir reklam üzerinden tam bir anne hikayesi diye aile ve çocuk kavramının içini boşaltma alt metnini servis ettiler. Açıkça ifade etmek isterim ki annelik gibi derin ve kutsal bir değeri, çocuk gibi ailenin temel bir direği olan kavramı müflis ideolojilerine alet eden anlayışı kınıyorum" diye konuştu.

Doğum hızının düşmesini sadece ekonomik gerekçelere bağlamanın çok sığ bir bakış açısı olduğunu söyleyen Şahin Usta, "Eğer böyle olsaydı sosyoekonomik düzeyi gelişmiş ailelerdeki çocuk sayısının neden düştüğünü nasıl açıklayabilirsiniz? Sosyoekonomik düzey geliştikçe çocuk sayısının 1 veya 2'de kaldığını hepimiz biliyoruz. Doğum hızının artmasıyla ilgili çok yönlü ve multidisipliner bir yaklaşımla, işte bu vizyon belgeleriyle doğum hızını arttırmaya yönelik çalışmalarımızı devam ettiriyoruz" dedi.

"Giresun Görele Belediye Başkanının taciz ettiği, daha 16 yaşındaki gencecik bir yavrumuz yine şüpheli bir kazayla birlikte bu hayattan ayrıldı" diyen Şahin Usta, CHP'den bu konuyla ilgili söyleyecek bir sözünüzü hiçbir gün bile duymadığını söyledi. Uluslararası suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız.

"ULUSLARARASI SUÇ ÖRGÜTLERİYLE İLGİLENENLERİN ASIL CHP'NİN İÇİNDEKİ SUÇ ÖRGÜTLERİYLE DE İLGİLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

CHP'li Emir'in "Varlık Barışı"na ilişkin sözlerine yönelik Şahin Usta, şunları kaydetti:

"Bu konuda özellikle hem Adalet Bakanlığımızın hem de İçişleri Bakanlığımızın yapmış olduğu operasyonları dikkatle takip etmenizi ve açıklamaları da takip etmenizi istirham ederiz çünkü gün geçmiyor ki bu uluslararası örgütlerin baronlarına yapılan operasyonlarla yakalanmaları ve ekiplerinin burada, Türkiye'de geçtikleri sırada veya bulundukları sırada yakalanmalarıyla ilgili açıklamaları çok net kamuoyuyla da paylaşıyoruz ve bu mücadeleye de aynen devam edeceğiz. Ancak bu uluslararası suç örgütleriyle ilgilenenlerin asıl CHP'nin içindeki suç örgütleriyle de ilgilenmesini bekliyoruz. Bu noktada da kendinizi temizlemenizi, aklamanızı ve aklandıktan sonra bu suç örgütlerinden temizlenmiş, gerçek bir ana muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi'ni görmeyi arzu ediyoruz."

EMİR: EĞER BU EKONOMİK KRİZ BÖYLE DEVAM EDERSE, DEMEK Kİ SİZİN AKLINIZA İNANIRSAK TÜRKİYE'NİN NÜFUS SORUNU ÇÖZÜLECEK

Emir, AKP Şahin Usta'nın konuşmasına yönelik söz alarak doğum hızının düşmesine ilişkin, "Eğer sizin teziniz doğru ise, bir an için doğruluğunu düşünelim, zaten milleti gerçekten açlığa mahkum ettiniz, millet perişan. Eğer bu ekonomik kriz böyle devam ederse, demek ki sizin aklınıza inanırsak Türkiye'nin nüfus sorunu çözülecek. Gittikçe yoksullaşacaklar, yoksullaştıkça çocuk yapacaklar ve sizin bu derdiniz bitecek, böylesine sığ düşünmeyin" dedi.

Görele'de 17 yaşında intihar eden yurttaş ile ilgili ise Emir, şu ifadelere yer verdi:

"Kendisi duymamış olabilir, kendisinin kulakları Cumhuriyet Halk Partisine tıkalı, onu biliyoruz ama bir kez daha buradan söyleyelim: Biz, her bir yavrumuz için nerede olursa olsun en ufak bir cinsel istismar iddiasının üzerine gideriz, gidilmesini sağlarız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak üstümüze düşeni yaptık ama sizden de istismar edilen çocuklar için, tarikat yurtlarında cinsel saldırıya uğrayan erkek çocukları için, çocuklarımız için ve aynı zamanda 'Bir kereden bir şey olmaz' diyen bakanınız için aynı netlikte ve aynı mertlikte konuşmanızı bekleriz. Hodri meydan."

CHP'li Emir ile AKP'li Şahin Usta arasındaki sözlü tartışmaların sürmesinin ardından TBMM Başkanvekili Bingöl, tepki göstererek birleşime beş dakika ara verdi.

Genel Kurul görüşmeleri grup önerilerinin görüşülmesiyle devam ediyor.