AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin: Dilruba tutuksuz yargılansın

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, sokak röportajı nedeniyle tutuklanan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Bence tutuksuz yargılansın. Muhtemeldir ki ilk duruşmada serbest kalacaktır" ifadelerini kullandı.

Kayserilioğlu'na ilişkin iktidar cephesinden yeni bir açıklama geldi.

Ekol TV'de Armağan Çağlayan'ın konuğu olan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Dilruba Kayserilioğlu'nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Kayserilioğlu için "Ciddi üslup sorunu var" ifadesini kullanan Zengin, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendisini dinledim, böyle cahil konuşma uzun süredir dinlemedim. Her konuştuğunu tek tek düzeltmemiz lazım. Üst perdeden bir tavrı da var. Her bir maddesini de ben kendisine izah ediyorum. RTÜK'ün sokak röportajları ile ilgili de bir çerçeve çizilmeli. Tamamen yasaklama bir çözüm değildir. Sözlerin de hukuki düzenlemeye ihtiyacı var. Hukuki anlamda çerçevesi belirlenmeli."

NE OLMUŞTU?

Dilruba Y., İzmir'de 'Tüylü mikrofon' isimli YouTube kanalının yayınında Instagram'ın erişime engellenmesine sert tepki göstermişti. Söyleşide kullandığı ifadeler nedeniyle gözaltına alınan Dilruba Y., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak Şakran Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmişti.

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” ve ”cumhurbaşkanına hakaret” suçlamalarıyla yargılanacak olan Dilruba Y.’nin tutukluluğuna yapılan itiraz da reddedilmişti.

Kayserilioğlu, "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından tahliye edilmişti. Ancak "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçlamasından tutuklu kalmaya devam kararı çıkmıştı.