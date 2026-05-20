AKP Grup Toplantısı öncesi Bakanlar soruları yanıtlamadı

TBMM'de düzenlenen AKP grup toplantısında, AKP Grup Başkanlığı'nın önceki gün bakanlara ve milletvekillerine gönderdiği uyarı yazısı kapsamında alınan yeni kararlar nedeniyle, grup toplantısına gelen bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

AKP Grup Başkanlığı tarafından önceki gün bakanlara ve milletvekillerine gönderilen, grup toplantı salonundaki düzenle ilgili alınan kararlar bugünkü grup toplantısında uygulamaya konuldu.

Grup toplantısı için gelen salona gelen bakanlar gazetecilerin sorularını yanıtlamadı. Bakanlar, grup toplantı salonu dışında da koridorda bekleyen gazetecilerin sorularına da yanıt vermedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek bir gazetecinin, "Daha önce soru soruluyordu şimdi soru soramayacak mıyız" sorusu üzerine "Yok, teşekkür ederim" dedi. Bu sırada bir görevli "Görüntü almıyoruz" uyarısında bulundu. Diğer bazı bakanlar da gazeteciler soru için yanlarına gittiğinde "Soru almıyoruz ama dilerseniz bakanlıkta görüşebiliriz" dedi.

BAKAN ÖMER BOLAT: 1,2 MİLYAR LİRALIK CEZA KESTİK

Grup toplantısı çıkışında ise Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kurban Bayramı öncesi fahiş fiyat artışlarıyla ilgili denetim yapılıp yapılmadığı sorusuna "Televizyonların eşliğinde yapıyoruz. Şu ana kadar 1,2 milyar liralık cezalar kestik" şeklinde konuştu. Bolat daha sonra, "Grup toplantılarında bakan olarak açıklama yapmıyoruz" dedi.

"CUMHURBAŞKANI'NIN KONUŞMASININ ÖNÜNE GEÇİLMEMESİ ADINA..."

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da gazetecilerin bakanların neden soru almadığının sorulması üzerine "Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının önüne geçilmemesi adına bakanlara grup toplantısı salonuna girişte ya da çıkışta soru sorulabilir. Bizi de anlayın" dedi.

BASIN LOCASINA İZLEYİCİ ALINMADI

Öte yandan, grup toplantı salonunda gazetecilerin görev yapacağı alanlarla ilgili de yeni alınan kurallar uygulandı. Bakanlıktan gelenler ile milletvekillerinin fotoğrafçıları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuştuğu kürsünün önünde bulunan alana foto muhabirleri dışında, Bakanlıktan ve partiden gelen fotoğrafçılar ile milletvekillerinin fotoğrafçıları alınmadı. Muhabirler de görev yaptıkları alanda telefonla görüntü çekilmemesi için sık sık uyarıldı.

AKP Grup Başkanlığı tarafından 18 Mayıs'ta bakanlara gönderilen yazıda, grup toplantı salonunda basına açıklama yapmamaları istenmişti. Yazıda, "Sayın Bakanlarımız; Haftalık Olağan Grup Genel Kurul toplantılarımızda partimiz ve grubumuz adına yapılacak gündem değerlendirmeleri ile gerekli bilgilendirmeler Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız tarafından yapılmaktadır. Grup toplantılarımız öncesinde sayın bakanlarımız tarafından grup toplantı salonumuzda basına veya ajanslara beyanat verilmesi, röportaj ve bilgilendirme yapılması, grup toplantı salonumuzun hazırlanmasında da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu nedenle; grup toplantımız öncesi sayın bakanlarımızın salonumuzda basına yönelik herhangi bir bilgilendirme yapmamaları hususunda hassasiyetlerini istirham ederiz" ifadeleri yer almıştı.

Milletvekillerine gönderilen yazıda ise grup toplantı salonunda yoğunluk yaşandığı belirtilerek, salonun kapasitesine işaret edilmiş ve ziyaretçilere ilişkin uyarılarda bulunulmuştu.

AKP’nin bir önceki grup toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kürsüde konuşurken, basın locasında bulunan gazeteciler ile basın locasının arkasında toplantıyı izleyen ve slogan atan partililer arasında gerilim yaşanmıştı.