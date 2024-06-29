"AKP güvenlik sorunudur"

Haber Merkezi

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi sorulan Erdoğan, bir kez daha Cumhur İttifakı içerisinde birlik mesajı verdi.

"Türkiye ile Suriye arasında yeniden ilişkiler kurulur mu?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, daha önce birçok kez ‘Katil Esed’ diye seslendiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme sinyali verdi. Erdoğan, "Biz Suriye ile bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan’ın açıklamalarına ise CHP Dış Politikadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Uzgel tepki gösterdi. Uzgel, şöyle konuştu:

“Birlikte ailecek tatile gittiğiniz yönetimi devirmek için Türkiye’yi cihatçı otoyolu yaptı hükümetiniz, Suriye’yi harabeye dönüştüren politikalara katkı sağlayıp komşu bir ülkeyi bombalaması için Amerika’ya seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Görüştüğünüz liderin adını bile farklı söylemeye başladınız. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en zor dış politika ve güvenlik sorununu yarattınız. Sorunları çözmek için ciddi adımlar atmak yerine ayak üstü ‘Ailece geçmişte gitmiştik tekrar tatile gideriz’’ gibi diplomaside yeri olmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Varsa bir planınız oturun çalışın Suriye ile tekrar nasıl uzlaşılır, nasıl normalleşilir? Biz parti olarak normalleşmeyi savunuyoruz zaten gerekirse biz de size destek oluruz. Ayak üstü demeçlerle, bir taraftan Esed diyeceksiniz bir taraftan eski günlere dönelim falan sizinle kimse eski günlere falan dönmek istemiyor bunu da hatırlatayım.”