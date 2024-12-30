AKP halkla değil, sermaye ile yol yürümek istiyor

Asgari ücret tartışmalarında hemen her yıl gündeme gelen, “Cumhurbaşkanı Erdoğan payı” 2025 yılı asgari ücretinde es geçildi. Muhalefet, düşük asgari ücrete karşı bir olurken “Tepkiyi örgütlemeliyiz” değerlendirmeleri yapıldı. 28 Aralık’ta Ankara Tandoğan’da gerçekleştirilen miting de adeta muhalefetin üzerindeki ölü toprağını attı.

Başkent’te on binler, “Hükümet istifa” diye haykırırken anketler de AKP’nin oylarının eridiğini ortaya koydu. CHP kaynakları, CHP’ye gelen anketlerin AKP’deki erimeyi net şekilde gözler önüne serdiğini kaydetti.

HALKA SIRT DÖNÜLDÜ

Anketleri değerlendiren CHP kurmayları, “AKP’nin ekonomik nedenlerle kaybettiği seçmeni tekrar geri kazanması mümkün değil” dedi. CHP’de öte yandan, 2025 yılında faize 1,9 trilyon TL öngören ve halkın taleplerini karşılamaktan uzak bütçe tercihlerinin, “AKP’nin seçimsiz bir dönem” istediğini gösterdiği de değerlendirildi. CHP’liler, “Seçimsiz bir dönem istiyorlar ama bu dönemi halka değil, sermaye ile birlikte geçirmek istiyorlar” diyerek iktidarın bütçe tercihlerini eleştirdi.

BELEDİYELER HAREKETTE

İktidarı erken seçime zorlama hedefi koyan CHP’de, en önemli hazırlığın belediyelere yönelik olduğu bildirildi. Mart 2024’te kazanılan belediyelerin, 2019’da devralınan büyükşehirlerdeki örnek projeleri hayata geçireceğini belirten CHP kurmayları, “2025 yılı, CHP belediyeciliğini herkesin öğrendiği bir yıl olacak. Belediyelerimiz, dezavantajlı kesimler başta olmak üzere halkın tüm kesimleriyle temas edecek” diye konuştu.

Nüfusu 50 binin üzerinde olan belediyelere yönelik memnuniyet anketlerinin tamamlanmak üzere olduğu da öğrenildi. Tüm CHP'li belediyelerin altı ayda bir ölçüleceğini belirten CHP kurmayları, “Oyunu düşürme eğilimi olan bir belediyemiz olursa bunu direkt tespit edeceğiz ve sorun neredeyse çözeceğiz” ifadelerini kullandı.