AKP hedef gösterdi, 8 SOL Genç üyesi hakkında soruşturma başlatıldı

HABER MERKEZİ

SOL Genç’in Balıkesir Zeytinli’de gerçekleştirdiği gençlik mitingi, AKP Balıkesir İl Başkanlığı tarafından hedef gösterildi. 8 genç hakkında soruşturma başlatıldı.

Yürüyüş sırasında bazı sloganların "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "suç unsuru" oluşturabileceği "değerlendirildi". Bunun üzerine polis ekipleri tarafından soruşturma başlatılarak 8 kişinin kimliği tespit edildi.

Ayrıca, "düzenleme kurulunun 20 Ağustos’ta verdiği dilekçede yer almayan slogan ve pankartların kullanıldığı, belirtilen saatlere uyulmadığı ve mitingin güneş battıktan sonra da devam ettiği" iddia edildi. Bu sebeplerle, 2911 sayılı Kanuna aykırı hareket edildiği gerekçesiyle 8 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

AKP İL BAŞKANI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Binlerce gençle beraber “Doğa, Yaşam ve Memleket için Söz Bizim Gelecek Bizim” şiarıyla yapılan mitingin ardından AKP Balıkesir İl Başkanlığı, Cumhurbaşkanı’na hakaret edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.

İl Başkanı Mehmet Aydemir imzasıyla yapılan açıklamada, mitingde atılan sloganların “Cumhurbaşkanına hakaret ve toplumsal huzuru bozma” suçları kapsamında değerlendirildiği iddia edilmişti.

SOL Genç tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Gerçekleştirdiğimiz Gençliğin Mitingi'nde gerçekleri haykırmamız memleketi karanlığa sürükleyen; doğayı, yaşamı, memleketi talan eden AKP’yi huzursuz etmiş. Daha yürüyüşü kimin düzenlediğini bilmeyen AKP İl Başkanlığı, tabi ki halkın gerçek sorunlarını da bilmiyor. Gerçekleri, doğruları hakaret sanıyor. Soruşturmalara, baskılara, tehditlere karşı tüm kamuoyunu dayanışmaya çağırıyoruz! Ne yaparsanız yapın memleket için mücadele etmeye devam edecek gençler var, devrimciler var!"