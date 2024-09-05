AKP heyeti İzmir Körfezi için toplandı, vekilin doğum gününü kutladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Körfezi'ndeki toplu balık ölümleri, kötü koku ve kirliliğin sebeplerinin araştırılması ve önlenmesi amacıyla oluşturduğu "İzmir Körfezi Bilim Kurulu Heyeti" ile körfezde incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, yurt dışında olmasını eleştiren Kurum’a yanıt verdi, Kendisini bilgilendirenleri sorgulamasını istedi.

Heyette İzmir Valisi Süleyman Elban haricinde sadece AK Partili vekiller ve bürokratların olması tepki çekti. Cemil Tugay, “22 yıldır bütün kuvvet ve kudreti kendinde toplamış bir iktidarın Çevre ve Şehircilikten sorumlu Sayın Bakanı, İzmir Körfezi’nin kıyısında bir muhalefet partisi il başkanı gibi basın toplantısı yaparak, yerel yönetimlerimizi hedef göstermektedir” ifadelerini kullandı.

"GÜNÜ MANİDAR"

Kendisinin Dünya Sağlık Örgütü’nün aylar önce planlanan toplantısına katıldığını aktaran Tugay, “Her şeyi siyasetin ve kutuplaşmanın malzemesi haline getiren sayın bakanımız, İzmir Körfezi sahilinde basın toplantısı yaptığı gün neden İzmir’de olmadığımı gayet iyi bilmektedir. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi kararıyla Sağlıklı Kentler Birliği toplantısında Türkiye’yi temsilen gerçekleştiği, aylar öncesinden bellidir. Eğer bundan haberi yoksa kendisini bilgilendirenlerin doğruluğunu sorgulamalıdır. Eğer biliyor da bu toplantıyı İzmir’i temsilen yurtdışında olduğum bir güne denk getiriyorsa bu da manidardır” diye konuştu. Tugay, körfezin temizliği için işbirliği çağrısını yeniledi

DOĞUM GÜNÜ KUTLADILAR

Bakan Kurum’un, İzmir’deki balık ölümleri ile ilgili basın açıklamasının ardından heyette yer alan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı elindeki pasta ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya doğum günü sürprizi yaptı. AK Partililer ellerinde pasta ile poz verdi.