AKP heyetinden İbrahim Tatlıses'e ziyaret

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, safra kesesi iltihabı nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören şarkıcı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

Tatlıses'in tedavi gördüğü Özel Acıbadem Altunizade Hastanesindeki ziyarette AKP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyeleri Mehmet Ali Kurt ve Hilmi Türkmen de yer aldı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Yayman, ziyarette Tatlıses'e acil şifalar dilediklerini söyledi.

"BİZE TÜRKÜ SÖYLEDİ"

Tatlıses'in moralinin çok iyi olduğunu, ziyaret sırasında kendilerine türkü söylediğini belirten Yayman, "Cumhurbaşkanımız çok yakından takip ediyor ve ilgileniyor. Kendisine Cumhurbaşkanımızın da selamlarını, sevgilerini ilettik. Genel durumunu çok iyi gördüm, maşallah" ifadesini kullandı.

Hüseyin Yayman, Tatlıses'in geçireceği ameliyatı başarıyla atlatacağını düşündüğünü aktararak, "İbrahim Tatlıses güçlü bir insan. Çok büyük engelleri aşarak bu noktaya geldi. İnşallah bu sağlık meselesini de atlatacak ve eski günlerinde olduğu gibi Türkiye'nin neşesi, sesi, sevgisi olmaya devam edecek. Milletimizin de dua etmesini istiyorum. Çünkü İbrahim Tatlısesler kolay yetişmiyorlar. Dileriz ve dua ederiz ki inşallah en kısa zamanda tekrar sağlığına kavuşur, biz de kendisini sağlıklı günlerinde ziyaret ederiz" diye konuştu.

Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses de ziyaret dolayısıyla Yayman ve beraberindekilere teşekkür etti.