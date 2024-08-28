AKP hızını alamadı bataklığı bile satışa çıkardı!

İktidar, kamu varlıklarını parsel parsel satmaya devam ediyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından yeni arsa satış ilanı yayımlandı.

53 kentte 747 arsanın satılacağı açıklandı. Satışlar açık artırma ile yapılacak. Başvuru yapanlar 10-11-12 Eylül tarihlerinde yapılacak açık artırmaya katılacak.

ORMANLAR SATIŞTA

Satışa çıkarılan yerlerin arasında tarım ve konut alanlarının dışında Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki dört, Muğla’nın Menteşe ilçesinde ise 11 ormanlık alanın da yer aldığı belirtildi.

Muğla Bodrum’daki dört parsel de “Doğal ve ekolojik yapısı korunacak alan” olarak belirlenmesine rağmen satışa çıkarıldı.

BATAKLIK BİLE LİSTEDE

Ayrıca çok sayıdaki park alanı ile Muğla Ortaca’daki yaklaşık 17 bin metrekare büyüklüğündeki arazi de “Sazlık-bataklık alan” olarak imar planlarına işlenmesine rağmen satılacak alanlar listesinde yer alıyor.