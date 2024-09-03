AKP, Homeros Vadisi’nin adının değiştirilmesini istedi: Eşki öneriyi reddetti

AKP Bornova Belediye Meclis Üyesi Musa Çevik, Bornova Belediye Meclisi'nde Homeros Vadisi'nin adının değiştirilmesi yönünde bir önerge sundu. Çevik, İzmir'in kurtuluşunun simge isimlerinden biri olan Yüzbaşı İbrahim Hakkı Bey'in adının vadide yaşatılması gerektiğini ifade ederek, Homeros Vadisi'nin adının "Erginakın Vadisi" olarak değiştirilmesini talep etti.

Çevik, "Bildiğiniz gibi İzmir'in ve Bornovamızın kurtuluşu ile alakalı Zafer Haftası içerisindeyiz. Ben bununla alakalı sizden bir ricam var. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu, düşmanı denize döktük. Hala isimlerinin altında işgal altındayız. Büyükşehirden talebimizi Homeros Vadisi olarak bilinen yeri İzmir'in kurtuluşundaki simge ismi olan Yüzbaşı İbrahim Hakkı beyin Ulu Önder Atatürk'ün soy ad olarak verdiği Erginakın Vadisi olarak değiştirilmesini olurlarınıza rica ediyorum" dedi.

Ancak, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bu önergeye karşı sert bir dille tepki gösterdi. Eşki, Homeros’un Bornova ve dünya kültürü için büyük bir değer olduğunu vurgulayarak, “Homeros'un adını silmekle ilgili önerinizi ne siz söylemiş olun ne ben duymuş olayım” dedi. Eşki, Homeros'un dünya edebiyatına yaptığı katkılara dikkat çekerek, bu değerin Bornova'nın tanıtımı için büyük bir şans olduğunu ifade etti.

Eşki, önergeyi eleştirirken şu sözlere yer verdi: “Homeros Yunanlılara ait bir kavram değil. Homeros’un yaşadığı yerle ilgili en kuvvetli iddia Bornova’dır. Biz bu iddia ile Bornova’nın dünyaya tanıtımıyla ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Homeros gibi bir değerin adını buradan silmek, eğitim müfredatından türev ve integral kavramlarını kaldırmak gibidir. Bu, Bornova’ya yapılacak en büyük kötülüklerden biri olur.”

Eşki, ayrıca Homeros’un dünya kültürü için evrensel bir değer olduğunu vurguladı ve öneriyi kabul edilemez bulduğunu belirtti. Bornova Belediyesi'nin stratejik planında Homeros’un adını yaşatmak ve tanıtmak gibi bir hedeflerinin olduğunu sözlerine ekleyen Eşki, mevcut kültürel değerlerin korunması gerektiğini dile getirdi.