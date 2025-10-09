AKP huzurlarını kaçırdı

Türkiye’de giderek derinleşen ekonomik kriz, 7’den 77’ye milyonlarca yurttaşı yoksulluğun pençesine attı. Emekliliği hak eden çok sayıda yurttaş, “Sefalet ücreti” olarak nitelendirilen emekli aylığı ile geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Emekli olanlar ise yoksulluğun pençesinde yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Türkiye’nin yaşlı nüfusu, ucuz gıdaya erişebilmek için satış kurumlarının kuyruklarında saatlerce bekletildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın huzurevlerinin yerleşme istatistiklerine yönelik verileri ise emeklilerin içinde bulunduğu çarpıcı tabloyu bir kez daha gözler önüne serdi.

BİNLERCE YAŞLI SIRADA

Huzurevi için sıra bekleyen yaşlarının sayısının 10 bini aştığını ortaya koyan veri, CHP Milletvekili Bekir Başevirgen’in bilgi edinme başvurusuna verilen yanıt ile açığa çıktı. Başevirgen’in BirGün ile paylaştığı veriler, “AKP, huzur kaçırdı” yorumlarına neden oldu.

CHP’li Başevirgen, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezlerine yapılan başvurulardaki artışı CİMER’e sordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Başevirgen’in sorusuna CİMER üzerinden verdiği yanıta göre, Türkiye genelinde huzurevlerinde yerleşmeyi bekleyen yaşlı sayısı, Haziran 2025 itibarıyla 11 bin 57’ye ulaştı. Türkiye’deki 171 huzurevinin toplam kapasitesinin 18 bin olduğuna dikkati çeken Başevirgen, “Depremde boşaltılan, onarımı bitmeyen kurumlar yüzünden bu kapasitenin bile yalnızca yüzde 83’ü kullanılabiliyor. 2024’te 10 binden fazla başvuru yapılmış, 2025’in daha ilk altı ayında başvuru sayısı 5 bini geçmiş ve 11 bin yaşlımız da hala sırada bekliyor. Bu tablo sosyal devlet anlayışıyla bağdaşmıyor” dedi.

Huzurevlerine başvuran yaşlıların yaş ortalamasının 77 olduğuna dikkati çeken Başevirgen, özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu insanlar huzurevi tercihi yaptığı için değil, iktidarın yetersizliğinden sıra bekliyor. Yaşlılarımızın onurlu bir şekilde yaşayacağı, ihtiyaçlarına uygun modern huzurevleri inşa etmek devletin görevidir. Bu görev ertelenemez, bahane üretilemez. İktidar kendi lüksünden, şatafatından vazgeçmiyor ama yaşlı vatandaşını sıraya koyuyor. Bu utanç tablosunun sorumlusu AKP iktidarıdır.

Açlık sınırının altındaki emekli maaşlarıyla temel gereksinimlerini bile karşılamakta zorlanan emekliler, bir de fahiş kira artışlardan dolayı barınma kriziyle karşı karşıya bırakıldı. Kiralarını ödemekte zorlanan yaşlılarımız çareyi ise huzurevlerinde arıyor. Ucuz gıda kuyruklarında bekleyen yaşlılarımız artık huzurevi kuyruklarında da bekliyor.”