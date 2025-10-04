AKP için varsa yoksa imam hatip

AKP iktidarının dini eğitim ağırlıklı okullaşma politikası, resmi verilere yansıdı. Öğrencilerin büyük oranda tercih ettiği Anadolu ve fen liseleri kapasite yetersizlikleri ile gündeme gelirken okullaşma politikası imam hatip liseleri üzerine kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), dini eğitim için kullandığı kaynağı hemen her yıl daha da artırdı.

BİNLERCESİ İNŞA EDİLDİ

2024-2025 eğitim öğretim dönemine yönelik istatistikler, Anadolu imam hatip lisesi sayısının bin 700’ü aştığını ortaya koydu. İstatistiklere göre, 2010-2025 döneminde binin üzerinde yeni imam hatip lisesi inşa edildi.

DİNİ EĞİTİME BÜYÜK YATIRIM

MEB’in verilerine göre, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde Türkiye’deki imam hatip ve Anadolu imam hatip liselerinin toplam sayısı 493 oldu. 2010-2011 eğitim öğretim döneminde imam hatip liselerinde toplam 235 bin 639 öğrencinin eğitim gördüğü belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaca bakılmaksızın inşa ettirdiği imam hatip liseleriyle birlikte Türkiye'deki toplam imam hatip lisesi sayısı, 2024-2024 eğitim öğretim dönemi itibarıyla bin 729 olarak gerçekleşti. Buna göre, 2010 ve 2024 yıllarını da kapsayan 14 yılda toplam bin 236 yeni imam hatip lisesi eğitim öğretime başladı.

SADECE 264 FEN LİSESİ YAPILDI

Benzer bir artış, öğrencilerin yoğun talep gösterdiği fen liselerinde yaşanmadı. MEB’in verilerine göre, 2010-2011 eğitim öğretim döneminde 115 olan Türkiye’deki fen liselerinin toplam sayısı, 2024-2025 eğitim öğretim döneminde ancak 264 adet artırılabildi. 2025 itibarıyla Türkiye'deki fen lisesi sayısı yalnızca 379 olarak kayıtlara geçti.