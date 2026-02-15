AKP içinde Şimşek tartışması bitmiyor

EKONOMİ SERVİSİ

32 ayda somut hiçbir başarı getirmeyen ekonomi programı, iktidarın içinde giderek daha yüksek sesle eleştiriliyor.

İktidar medyasında, Yeni Şafak'ta yer alan haberlerde Şimşek'in özellikle yüksek faiz politikası eleştirilirken son olarak Sabah gazetesinde yer alan bir yazı eski bakan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ı istedi.

Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, dün gazetenin ekonomi sayfasında yer alan yazısında, "2027’ye doğru yol alırken 'belirsizlik aralığına' dikkat!" başlıklı yazısında, seçimi işaret ederek "Türkiye ekonomisi belli ezberler etrafında daha fazla döndürülmemeli" diye yazdı.

ALBAYRAK İSMİ ZİKREDİLİYOR

"Enflasyonun düşürülebilmesi güçlü siyasi irade ve siyasi sabır yanında, sade vatandaştan iş insanlarına kadar uzanan yelpazede ekonomik direnç ve dayanıklılık gerektirmektedir. Bugün uygulanan programdaki sıkı para politikası, arkasında Cumhurbaşkanı'nın açık desteğinin hissedildiği bir tür meydan okumadır. Cari şartlar dahilinde faiz silahının çekilmesine geniş yetki verilmişse, Merkez Bankası yönetimine kalan alan likidite yönetimi becerisi ile iletişim stratejisinden ibarettir" diyen Müderrisoğlu, Berat Albayrak'ın ismini vererek bakanlığı süresinde uyguladığı politikaları da övdü.

SEÇİME NASIL YÜRÜNECEK

Halkın sırtına yüklenen ağır yüke rağmen düşürülemeyen enflasyon, artan işsizlik, zaten düğüm olan borçluluk sarmalının yüksek faizle kördüğüme dönüşmesi, emek gelirlerinin üzerindeki baskı; emeklilerden emekçilere giderek daha fazla yükselen itiraza yol açtı.

Müderrisoğlu'nun da ifade ettiği gibi 2027'de seçime hazırlanan tek adam rejimi, bir yandan sosyal politikalardaki göstermelik değişikliklerle rıza üretmeye, bir yandan da paha biçilemez kamu varlıklarını özelleştirmelerle satarak gelir elde etmeye hazırlanıyor. Seçim ekonomisine hazırlıklar giderek kendini daha fazla hissettirirken halkın en yakıcı gündemi olan kriz, AKP'liler içinde Şimşek'e yönelik eleştirilerin de artmasına neden oldu.

Çünkü kemer sıkma politikalarının uygulayıcısı Şimşek'in şimdiye kadarki performansı bu eleştirilerin dayanak noktası oldu. Ekonomiyi toparlama amacı ile getirilen Şimşek, bütün faturayı halka kesse de işler rejim açısından iyi değil. Toplumun tepkisi de oynamaktan çok zevk aldıkları rakamlar da Saray yönetiminin bu pozisyonda seçime giremeyeceğinin ihtimalini güçlendiriyor.

Zamanın yavaş yavaş tükendiğini, havanın seçime doğru kaydığını düşünürsek bu şartlar altında rejim seçim ekonomisine geçişte de zorlanacak.

"Şimşek'in birikim sürecinin sonuna mı geliniyor? İktidar içindeki eleştiriler nereye doğru evrilecek" sorularının cevaplarını da Saray'ın seçimi göze alıp alamayacağı koşullar belirleyecek. Ancak şimdiden görünen o ki durum böyle devam ederse tek adam rejiminin Şimşek yönetimiyle bir seçim sathına girmesi zor.

***

IMF’DEN ŞİMŞEK’E: KEMERİ DAHA ÇOK SIK

Öte yandan Şimşek'in uyguladığı ekonomi programı IMF tarafından yakından izleniyor. Fon bu yönetimin "başarının sırrını" daha fazla kemer sıkmaya dayandırdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in, uluslararası finans çevrelerinin 'güvenini' kazanmak için uyguladığı program bu çevrelerden övgü görse de yetersiz bulunuyor. Şimşek'in kemer sıkma politikaları, IMF tarafından az bile bulundu. Şimşek'in Haziran 2023'ten beri Uluslararası Para Fonu IMF'nin "tensip ve takdirleri" ile yürüttüğü ekonomi programı, Fon tarafından değerlendirmeye tabi tutuldu. IMF İcra Direktörleri Kurulu, Türkiye ile 2025 yılı 4. Madde konsültasyonunu tamamlayarak değerlendirmelerini duyurdu. Fon yetkilileri, "2024 yılı 4. Madde konsültasyonundan bu yana Türkiye'nin dezenflasyon programı başarılar gösterdi" değerlendirmesinde bulundu. Sıkı para politikası, emek gelirlerinin baskılanması ve kamu harcamalarının kısıtlanması politikaları birer birer övüldü, daha fazlasına ihtiyaç olduğu kaydedildi. Dezenformasyon takdiri açıklayan IMF'ye göre bile 2026 yıl sonu enflasyonu yüzde 23 olarak bekleniyor. Fon ayrıca, "Politika faizinin daha da düşürülmesi ve artan güvenin etkisiyle büyüme oranının 2026'da yüzde 4,2 olmasının öngörüldüğünü" kaydetti. Şimşek'e, "Kemeri biraz daha sık" denilerek "Kapsayıcı orta vadeli büyümenin desteklenmesi için daha sıkı bir makroekonomik politika bileşimi ile iddialı yapısal reformların gerekliliği" ifadelerine yer verildi.