AKP içinde "vergi paketi" kavgası: "Sızmasının arkasında Şimşek'ten memnun olmayan AKP'liler var"

10haber yazarı Erdal Sağlam, vergi paketinin sızmasının arkasında AKP içindeki kava olduğunu ifade ederek, "Bu sızıntının arka planında Mehmet Şimşek'ten memnun olmayan ve onu yıpratmaya çalışan AKP'liler var" diye yazdı.

10haber yazarı Erdal Sağlam, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a mayıs ayında yapılan 104 sayfalık vergi paketini basına sızdıranların Mehmet Şimşek'ten memnun olmayan ve yıpratmaya çalışan AKP'li isimler olduğunu yazdı.

Sağlam, bugünkü "Vergi paketinin tamamı sızdı, sebebi AKP içindeki kavga" başlıklı yazısında, "Radikal vergi düzenlemelerinin yer aldığı son vergi paketinin, AKP içinde gruplar arasında kızışan kavga nedeniyle sızdırılmış olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Sızmanın doğrudan bu AKP’liler tarafından, ya da onların 104 sayfalık sunumu gönderdiği bazı iş insanlarının kanalıyla olma ihtimali bir hayli yüksek görünüyor. Bunun nedeni olarak da özellikle koltuklarından olmak istemeyen, yerel seçimindeki başarısızlığın faturasını tümüyle Bakan Şimşek’in ısrarıyla seçim öncesi popülist kararların alınamamasına bağlayan mevcut parti yöneticileri gösteriliyor" ifadelerine yer veren Sağlam, "Bir süredir bu yöndeki tavırlarını sürdüren mevcut yöneticilerin, özellikle iş dünyası tarafından tepki çekmesi muhtemel vergi düzenlemeleri nedeniyle, Bakan Şimşek'i zora sokup, maddelerin uygulanmasını önlemek için bunu yapmış olabilecekleri belirtiliyor" diye yazdı.

Taslakta bazı maddelerin değiştirilmesine kesin gözüyle bakıldığını kaydeden Sağlam, "Öğrendiğimiz kadarıyla taslakta yurt dışına çıkış harcı olarak 3 bin TL alınmasının önerildiği, ancak tartışmalar sonucunda bunun 1500 liraya inmesinin kararlaştırıldığını biliyoruz. Bunun gibi başka tartışmalı maddeler de taslakta yer alıyor. Bunun içinde bahşişlerden vergi alınması, kuryelerin vergi kapsamına alınması gibi maddeler bulunuyor" ifadelerini kullandı.