AKP ikinci parti konumuna çakıldı

Haber Merkezi

ASAL Araştırma’nın 26 ilde 2 bin kişi ile yaptığı genel seçim anketinin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre CHP, yeniden birinci parti konumuna yükseldi. 2 bin kişinin katıldığı ankette katılımcılara, "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, CHP diyenlerin oranı yüzde 31,6 olurken; AKP diyenlerin oranı yüzde 30,9 oldu.

AKP 14 Mayıs genel seçimlerinde yüzde 36,30 oy almıştı. 14 Mayıs genel seçimlerinde CHP ise yüzde 25,80 oy almıştı. Yayınlanan son ankete göre CHP, birinci sırada yer aldı. Son yayınlanan ankette, DEM Parti yüzde 9,3 ile üçüncü sırada yer alırken MHP diyenlerin oranı ise yüzde 9,0 oldu.

Asal Araştırma’nın bir önceki anketinde DEM Parti yüzde 9.6 ile 3. sırada MHP, yüzde 8.9 ile dördüncü sırada yer alıyordu. Diğer partilerin oy oranı ise İYİ Parti: Yüzde 4.4, Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3.9, Zafer Partisi: Yüzde 3.6 oldu.