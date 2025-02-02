AKP iktidarı pembe tablo çiziyor

Ekonomik kriz derinleşirken faturayı emekçiye kesen AKP iktidarının afetzedelere yaptığı yardımlar da eksiklikleriyle dikkat çekiyor.

Depremle yerle bir olan Adıyaman, Hatay, Maraş ve Malatya ile Antep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde mücbir sebep halinin devamına karar verilen borçluların yapılandırma kanunlarına göre ödemeleri gereken taksitlerinin ödeme süreleri yeniden belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında; ödenmesi gereken taksitlerin birincisinin mücbir sebep halinin sona erdiği tarihi izleyen Haziran 2025, sonraki taksitlerin ödemesi ise bu ayı takip eden aylık dönemler olarak kaydedildi. Ayrıca, mücbir sebep hali 31 Mayıs’a kadar uzatılan borçluların, ilgili kanunlar kapsamında alacakları yapılandırılan tüm alacaklı idarelerin ödeyeceği taksitlerin ödeme sürelerinde de uzatmaya gidildiği kaydedildi.

Depremzede mali müşavirler ve esnaflar kararların yetersiz olduğuna ve iktidarın sürece ilişkin pembe tablo çizmeye çalıştığını söyledi. Hatay Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası üyesi İnal Öfkeli şunları söyledi: “Burası için ekstra yeni bir yasa üretilmedi. 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da bir madde olan mücbir sebep durumlarında idarenin ‘24 takside kadar’ yapılandırma yetkisi vardır. Fakat bu durum herkese 24 ay taksit gibi lanse edildi, yani eksik bilgi verildi. Yeni, kolaylaştırıcı hiçbir girişimde bulunulmadı. 31 Ocak itibarıyla, Kasım ve Aralık SSK primlerini tahsil etti. Esnaf ve tüccar yeni yeni uyanmaya başladı. Çok pembe bir tablo sunuluyor ve ortada gerçekten hiçbir şey yok.” Antep’teki bir esnaf ise iktidara çağrı yaparak “Esnafın ayağa kaldırılması için desteklenmesi gerekiyor. Yoksa kepenk kapatmak zorunda kalacağız” dedi.