AKP iktidarı turizmciyi günah keçisi yaptı

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar (ETİK) Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler tatilcilerin Türkiye’deki tatil beldeleri yerine Yunan adalarını tercih etmesini değerlendirdi. İşler, Yunanistan’ın Türkiye’den ucuz olmasının sebebinin turizmci olmadığını ifade etti, şöyle konuştu:

"Kışın enflasyonun sebebini marketler diye gösterildi. O zamanki trend marketti, günümüzde ise turizm. Yunanistan, Türkiye’den daha ucuz. Ama bu bizim sebep olduğumuz bir konu değil. Turizmdeki gelinen şu andaki fiyatlarda maalesef biz sebep değiliz, sonucuz. Bugünkü bu rakamların, bu ortamın oluşmasının sebebi biz değiliz. Sebebi ise sahadaki şu andaki bulunan enflasyonist ortamdaki genel maliyetlerin kontrol edilmemesi ve bu fiyatlar üzerinden turizmcinin satın alıp üzerine kâr marjının koyup vermesidir. Burada maalesef günah keçisi turizmci yapılıyor"

Yunanistan’daki maliyetlerle Türkiye’dekilerin aynı olmadığını savunan İşler şunları kaydetti: "Bizim girdilerimiz kaynağında Yunanistan’ın satış fiyatlarının çok daha üstündeyken bizim Yunanistan’la rekabet etme şansımız yok. Yunanistan’da ÖTV yok. Alkolde bir ÖTV vergisi yok. Yunanistan’da bu kadar çok vergi veriliyor mu? Yunanistan’daki enflasyon oranıyla bizimki bir mi? Yunanistan’daki bulunan maliyet artışlarıyla bizimki eşit mi? Şu ana kadar baktığımızda şartlar eşit değil."