AKP iktidarında bitmeyen OHAL!

Türkiye’de 19 Mart itibarıyla etkisini artıran hukuksuzluk silsilesi, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ile çarpıcı boyutlara ulaştı. Türkiye genelinde milyonlarca yurttaş, İmamoğlu’nun tutuklanmasına ve hukuksuzluklara tepki göstermek için sokaklara döküldü. Kitlelerin Anayasal hakkı olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, polisin orantısız müdahalesi ile kısıtlandı.

19 Mart itibarıyla Türkiye’nin hemen her yerinde sokaklara çıkan yurttaşlar, biber gazı ve coplarla yaralandı. Polisin orantısız müdahale uyguladığı kişiler arasında, çok sayıda gazeteci de yer aldı. Müdahalelerin ardından sabah saatlerinde evlere düzenlenen operasyonlarda aralarında gazetecilerin de yer aldığı çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İL BİNASINA ABLUKA

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik kısıtlamalar, CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giriş ve çıkışların izin verilmemesi ile farklı bir boyuta taşındı. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in binaya gideceğini açıklamasının ardından 7 Eylül akşamı için CHP binasında toplanma çağrısı yapılınca polis, binaya giden sokakları ve yolları kapattı. İstanbul Valiliği Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de üç gün eylem yasağı getirirken yurttaşların ve milletvekillerinin CHP İl Binasına girmesine izin verilmedi.

AYM verileri de Anayasal hakka yönelik kısıtlamanın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. AYM’nin verilerine göre, Eylül 2012 – Haziran 2025 döneminde, “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlali” kapsamında alınan karar sayısı toplamı bin 548 oldu. Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlali kapsamında alınan karar sayısının, en çok ihlal kararı verilen altıncı hak olduğu bildirildi.

AYM’nin verilerine göre, 2019’da 53 olan toplantı ve gösteri yürüyüşü ihlal kararı sayısı, 2022-2024 döneminde ise yıllara göre şöyle kaydedildi:

• 2022: 602

• 2023: 1403

• 2024: 1486