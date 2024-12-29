AKP iktidarından çocukların payına işçilik ve ölüm düştü

Türkiye'de çocuk olmanın zorluğunu ortaya koyan resmi verilere bir yenisi daha eklendi. Çocuk işçiliği ile mücadelede gösterilen zafiyetin yanı sıra AKP’nin politikaları da sorunun büyümesine yol açtı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2024-2028 dönemine yönelik yol haritasında da kötü yönetimin itirafı niteliğinde ifadeler kullanıldı.

2024 ve 2028 yıllarını da kapsayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın stratejik planında, “Çocukların korunması ve gelişiminin sağlanması” programına yönelik detaylar da paylaşıldı. Program kapsamında çocukların korunması için “Bakıma ihtiyacı olan çocukların ailelerinin yanında yetiştirilmesi için yürütülen faaliyetler yaygınlaştırılacak, koruma altına alınan çocuklara yönelik ihtisaslaşmış bakım kuruluşlarının hizmet kalitesi artırılacaktır” hedefi konuldu.

Bakanlığın çocukların korunması hedefi kapsamındaki tespitleri ise dikkati çekti. AKP iktidarlarında hemen her alanda yaşanan tahribatın itirafı niteliğindeki tespitler beş maddeden oluştu. Bakanlık, “Çocuk işçiliği riskini artıran faktörler” olarak değerlendirdiği tespitlerini şöyle sıraladı:

• Ekonomik sebepler,

• Eğitim hizmetlerine erişimde yaşanan sıkıntılar,

• Geleneksel bakış açısı,

• Düzensiz göç,

İlgili mevzuat hükümlerinin sosyal taraflarca yeterince benimsenmemiş olması, mevzuatta yaşanan eksiklikler ve çocuk işçiliğine yönelik denetimlerin yeterince etkin olmaması.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın, “Çocuk işçiliği ile mücadele” kapsamında Türkiye genelinde oluşturduğu 362 mobil ekibin taramaları da çarpıcı gerçeği gün yüzüne çıkardı. Ekipler çalışmalarına, 12 Haziran 2017 tarihinde başladı. Haziran 2017’den Haziran 2024’e kadar gerçekleştirilen tarama çalışmalarının sonuçlarına göre, sokakta çalıştırıldığı tespit edilen ve ihmal veya istismara uğrama, suça yönelme riski bulunan çocuk sayısı 49 bin 251’e ulaştı.

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ÇALIŞTIRILIRKEN ÖLÜYORLAR

Çocuklar, gençler çalışırken iş cinayetlerinde yaşamını yitiriyor. Dün de 1 çocuk çalışırken yaralandı, 1 çocuk ve 1 genç de iş cinayetinde yaşamını yitirdi. Samsun'da çalıştığı sanayi sitesinde krikonun devrilmesi sonucu üzerine araç düşen 15 yaşındaki çocuk yaralandı. Olay, Canik ilçesi Eski Sanayi Sitesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamircide çalışan 15 yaşındaki H.A.'nın kriko ile kaldırdığı araç üzerine düştü. Kolundan yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Antep'te de biri çocuk 2 işçi, iş cinayetinde yaşamını yitirdi. İşçi minibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada, minibüsteki 15 yaşındaki Mehmet Çelik ile 18 yaşındaki Ümit Karaçalıoğlu yaşamını yitirdi. Kazada minibüs sürücüsü ile 6 işçi de yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.