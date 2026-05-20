AKP iktidarının Kocaeli açmazı

Politika Servisi

Ülkeyi gericilik sarmalına hapseden, tarikat ve cemaatlerin hedef göstermesiyle konserleri, festivalleri yasaklayan, özgürlüklere resmen savaş açan iktidar açmaza girdi. Bir yandan gerici baskılarla toplumsal mühendislik hesapları yapan Saray yönetimi diğer yandan yok saydığı, baskılarla hapsettiği gençliği kazanmaya çalışıyor. Gençlik şöleni adıyla yapılan buluşmalara ait çağrılar gençliği kapsamıyor. Gençleri ikna edebilecek organizasyonlar ise bu kez içeride çizilen “dindar nesil” çerçevesine ters düşüyor.

AKP Gençlik Kolları’nın geçtiğimiz Pazar günü Kocaeli’nde düzenlediği gençlik şöleni içerideki tartışmaları alevlendirirken iktidarın çıkmazlarını da gözler önüne serdi. Gençlik şöleni, "ücretsiz gezi" iddiasından stadyumdaki katılım sayısına, geceyi sunan Eser Yenenler tercihinden geçmişte Emine Erdoğan’la alay ettiği belirtilen bir fenomenin kürsüye çıkarılmasına kadar çok sayıda konuda tartışma yarattı. AKP MKYK Üyesi ve Tanıtım-Medya Başkanı Faruk Acar, eleştiriler için "manipülasyon" değerlendirmesi yaparken, fenomenin kürsüye çıkarılmasına "ihmal" dedi.

TARTIŞMA DERİNLEŞTİ

Eski AKP milletvekili Metin Külünk, "dindar nesil" ve "Asım’ın nesli" vurgusuyla eleştiride bulunurken, "LGBT destekçisi" olmakla suçlanan şarkıcı Merve Özbey’in son anda programdan çıkarıldığını ve Eser Yenenler’in sunucu olarak davet edildiğini yazarak, "Bizim zekamızla ve aklımızla oynama şansları ve hakları yok" dedi. Gerici Haksöz grubunun internet sitesinde ise şölen için, "’dindar nesil’ idealinin pratikte nasıl bir savrulma yaşadığını gösterdiği” şeklinde yorum yer aldı. AKP Tanıtım ve Medya Başkanı Acar ise "etkinliğin muhalif medya tarafından hedef alındığını" öne sürerek, “Tesettürlü kardeşlerimiz de vardı, seküler tarzı benimseyen kardeşlerimiz de vardı. 1 milyonun üzerinde genç üyemiz var. Başına silah dayayarak, zorla götürülmüş falan, tamamen manipülasyon üzerinden okunan bir şey” dedi.

AKP’nin Kocaeli’ndeki “Gençlik Şöleni” üzerinden yürüyen tartışmalar iktidarın çözemediği problemleri de gözler önüne serdi.

KÜLTÜREL ÇATIŞMA

Salonda bir araya gelen gençlerin birlikte eğlencesi gerici çevreleri rahatsız etti. “Dindar nesil”, “Asım’ın nesli” vurgusunun yapılması, partinin çizmeye çalıştığı çerçeve ile gençlik sosyolojisi arasındaki makasın giderek açıldığını gösteriyor. Gençlerin kendisinden uzaklaştığını gören iktidar tüm kozlarını masaya sürse de gençlik kesimlerinin rızasını alamıyor. Gençliği kapsayacak organizasyonlara girişse bu kez de parti içinden itirazlar yükseliyor.

PARTİ İÇİ UYUMSUZLUK

Şölenin üzerinden 3 gün geçmesine rağmen sular durulmuyor. Basit bir şölen bile parti içinde tartışmalar yaratıyor. Katılımın “ücretsiz gezi” şeklinde planlandığı iddiaları, şölene katılan isimlerin parti içinde yarattığı rahatsızlık ve Faruk Acar’ın “ihmal” savunması parti içindeki uyumsuzluğu gözler önüne seriyor.

VERİLECEK VAAT YOK

Şölen, iktidarın gençlere verebileceği somut bir vaat kalmadığını da gösteriyor. Ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere, işsizlik ve geleceksizlik kaygısı yaşayan gençlik kesimleri iktidara sırtını döndü. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik 2025” raporu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Türkiye’nin genç nüfusuna dair dikkat çekici veriler ortaya koydu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı yükseldi. Bu oran 2024’te yüzde 22,9 iken 2025’te yüzde 23,3 oldu. Genç erkeklerde oran yüzde 16,3, genç kadınlarda ise yüzde 30,9 olarak hesaplandı. Buna göre 4 gençten biri ne eğitimde ne istihdamda.

‘ERDOĞAN SOSYOLOJİSİ ERİYOR’ TEPKİSİ GELDİ

Eski AKP Milletvekili Metin Külünk, "Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı’nı dövmek istiyor. Erdoğan sosyolojisi eriyor! Herkes şapkasını önüne alsın düşünsün” demişti. Külünk, “Metin Külünk Cevaplıyor” başlığıyla yayımladığı videoda, iktidara dair değerlendirmelerde bulundu. Cumhur İttifakı’na yönelik seçmenin memnun olmadığını belirten Külünk, bunun iktidarın izlediği politikalardan kaynaklandığını belirtti. “Seçmenin önemli bir kanadı Cumhur İttifakı’nı dövmek istiyor” diyen Külünk, bu durumun AKP hareketinin sokakla inatlaşan politikalardan kaynaklandığını savundu.



