AKP İl Başkanı, Ankara adayını Erdoğan'dan önce açıkladı

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından partinin Ankara adayını duyurdu. Video paylaşan Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yan yana olan görüntüsünü paylaşarak, "Ya Bismillah" notunu düştü.

AKP, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının da açıklanacağı tanıtım toplantısını bugün düzenleyecek.

Toplantı, perşembe günü saat 14.00'te ATO Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Aday tanıtım toplantısında Ankara'nın dışında bazı büyükşehirler ve illerin de belediye başkan adayı açıklanacak.

AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından partinin Ankara adayını duyurdu.

Video paylaşan Özcan, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile yan yana olan görüntüsünü paylaşarak, "Ya Bismillah" notunu düştü.

Turgut Altınok'a dün adaylığı ile ilgili telefon açıldığı ve bilgilendirildiği belirtilmişti.