AKP İl Başkanı’nın kuzenine Fatsa Belediyesi’nden villa arazisi!

Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde, AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan turistik tesis alanı, Fatsa Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile mesken statüsüne geçirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ise AKP’li üyelerin oylarıyla villa projesi yapılacak alan için ‘kamu yararı’ denilerek söz konusu imar değişikliği kabul edildi.

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Fotoğraf: BirGün