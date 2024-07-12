AKP İl Başkanı’nın kuzenine Fatsa Belediyesi’nden villa arazisi!
Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde, AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan turistik tesis alanı, Fatsa Belediye Meclisi'nde oy çokluğu ile mesken statüsüne geçirildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde ise AKP’li üyelerin oylarıyla villa projesi yapılacak alan için ‘kamu yararı’ denilerek söz konusu imar değişikliği kabul edildi.
Onur DURMUŞ
Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde turistik tesis alanı ilan edilen ve Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzenine ait olan arsa, AKP'li Fatsa Belediyesi tarafından imar değişikliğiyle 6 Mayıs 2024’te mesken statüsüne dönüştürüldü.
Fatsa Belediyesi, kararın onaylanması için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na resmi yazı gönderildi.
BirGün’ün ortaya çıkardığı olayın ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi, 14 Haziran 2024’te gerçekleştirilen meclis gündeminde karara bağlanması planlanan imar değişikliğini ileriki tarihe erteledi.
ORDU BÜYÜKŞEHİR İMAR DEĞİŞİKLİĞİNİ KABUL ETTİ
10 Haziran 2024’te ise Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in başkanlığında Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclisi toplandı. Toplantıda Fatsa’da bulunan 10 dönümün üzerindeki turistlik alanın meskene dönüştürülmesine yönelik gündemde AKP’li üyeler ‘kamu yararı söz konusu’ diyerek imar değişikliğinin yapılması için ‘evet’ oyu kullandı. CHP’nin ‘kişiye özel menfaat sağlanıyor’ itirazına rağmen söz konusu imar değişikliği oy çokluğuyla kabul edildi.
CHP’nin alınan imar planı değişikliğine karşı bir aylık askı süresi içerisinde itirazda bulunacağı öğrenildi.
VİLLA PROJESİ YAPILACAK
Yaklaşık 20 yıl önce kamu yararı gözetilerek turistik tesis alan ilan edilen bu arsaya Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş’ın kuzeninin bir villa projesi yapacağı öğrenildi.
Söz konusu imar değişikliğinde AKP’li Fatsa Belediye başkanı İbrahim Etem Kibar ile Ordu AKP İl Başkanı Selman Altaş arasındaki yakın ilişkinin etkili olduğu öne sürüldü.
Ordu İl Başkanı Selman’ın 31 Mart seçimleri öncesinde aday belirleme sürecinde Etem Kibar’ın aday gösterilme sürecinde Kibar’a destek verdiği iddia edildi.