AKP ilçe başkanı polislere rütbe taktı!

Türkiye genelinde "2025 yılı polis rütbe terfileri" kapsamında düzenlenen törenler sürerken, Trabzon’dan tepki çeken görüntüler geldi.

Sözcü'den Evren Demirdaş'ın haberine göre; AKP Ortahisar İlçe Başkanı Seyit Hisoğlu, polis memurlarına rütbe taktı.

19 Haziran’da Trabzon Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende; komiser, başkomiser ve emniyet amirliğine terfi eden personelin yeni rütbeleri, protokol üyeleri tarafından takıldı.

"DOSTUM" DİYEREK SELAMLADI

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, kamu kurumlarının temsilcileri ile bazı siyasi parti temsilcileri katıldı.

Emniyet Müdürü Esertürk’ün konuşmasında AKP'li Hisoğlu’nu “dostum ve arkadaşım” ifadeleriyle selamlaması dikkat çekti. Hisoğlu’nun törenin devamında da, Emniyet Müdürü ile sahneye çıkarak bazı polis memuruna rütbe taktı.

"PARTİ DEVLETİNİN EN NET GÖSTERGESİ"

AKP'li Hisoğlu'nun polislere rütbe takmasına tepki gösteren CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, şunları kaydetti:

"Bu tablo, AKP’nin devleti bir parti devletine dönüştürdüğünün en net göstergesidir. AKP’li siyasetçinin elinden terfi alan bir kolluk görevlisi, görevlerini bağımsız bir şekilde yapabilir mi? Bu töreni tertipleyenler, bunun hesabını mutlaka vermelidir. Bugün ülkede yaşanan olumsuzlukların temel sebebi budur. AKP, başından itibaren muhalefetin ve tarafsız basının sesini kısmak, denetimden kaçmak, kendi yargısını ve kolluk güçlerini oluşturmak, bürokrasiyi devlet adına değil de, parti adına hareket eden isimlerden oluşturmak, kısacası devleti ele geçirmek için çalıştı. Bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti Devletini, bir parti devleti haline getirdi. AKP’li isimleri kritik yargı görevlerine, tarafsız olunması gereken bürokratik görevlere atadı. Ne liyakate baktı ne ehliyete. Bu atamalarla gelen isimler, devletin ve milletin değil, AKP’nin ve Erdoğan’ın adamı gibi hareket etti. Devletin binlerce yıllık geleneklerine aykırı olan bu durum, bir felakettir ve birlik ve beraberliğimizi, geleceğimizi tehdit etmektedir."