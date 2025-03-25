AKP İlçe Başkanı trafik kazasında hayatını kaybetti

Bolu'da otomobiliyle TIR'ın dorsesine çarpan AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, AKP Gerede İlçe Başkanı Mehmet Çongar idaresindeki 14 KJ 700 plakalı otomobil, önünde seyreden G.K. yönetimindeki 51 ABC 707 plakalı TIR'a çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan Çongar, ekiplerce araçtan çıkartılarak hastaneye kaldırıldı.

Çongar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.