AKP ilçe başkanının cipine kaya düştü

Artvin’in Murgul ilçesinde yamaçta meydana gelen heyelan nedeniyle kopan kaya, AKP İlçe Başkanı Recep Gülsuyu’nun park halindeki cipinin üzerine düştü. Gülsuyu, “40 saniye ile ölümden döndük” dedi.

İlçe merkezi eski Çarşı mevkisinde, saat 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya ile taş parçaları AKP İlçe Başkanı Recep Levent Gülsuyu’nun park halindeki 08 AG 905 plakalı cipinin üzerine düştü. Kayanın isabet ettiği araç hurdaya döndü. Heyelan nedeniyle ilçedeki su şebekesinde de hasar oluştu.





’40 SANİYEDE ÖLÜMDEN DÖNDÜK’



Yaşadıklarını anlatan Gülsuyu, “Aracımı parti ilçe binasının önüne park ettim. Parti binasından bir evrak alıp, aracıma dönecektim. Aracımdan çıktıktan sonra büyük bir gürültü duydum. Ne olduğunu anlayamadım. Vatandaşların bağırması üzerine geriye döndüğümde aracımın üzerine kaya parçalarının düştüğünü gördüm. 40 saniye ile ölümden döndük. Yaşayacak günümüz varmış. Aracım hurdaya dönmüş” dedi.