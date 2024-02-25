AKP ilçe binası önünde açıklama yapmak isteyen TOKİ mağdurlarına polis engeli

5 yıldır hak sahibi oldukları evleri alamayan hak TOKİ mağdurları AKP ilçe binasına yürürken polis engeliyle karşılaştı.

Oğulcan Aydın

İstanbul Tuzla’da 5 yıldır hak sahibi oldukları evlerine oturmayı bekleyen TOKİ mağdurları AKP Maltepe ilçe binasının önünde basın açıklaması yapmak istedi.

TOKİ mağdurları ile polisler arasında tartışma çıktı. Emniyet Güçleri önceden belirlenen alanda eylem açıklama yapılmasını engellemeye çalışınca eylemciler karara tepki gösterdi.

Polise tepki gösteren mağdurlar, “Hepimizi kelepçeleyin götürün, çocuklarımızla buradayız, sadece hakkımızı istiyoruz” dediler.

Maltepe AKP ilçe Başkanlığı önünde açıklama yapılmasına izin verilmeyen semt meydanına doğru yürüyüşe geçti. "Mağdurlar Burada Murat Kurum Nerede" ve "Sabit Taksit Hakkımız Söke Söke Alırız" sloganları atan TOKİ mağduru ailelerin eylemi sürüyor.

"ERDOĞAN VE KURUM SÖZÜNÜ TUTSUN"

Polis eşliğinde Maltepe Meydanı'na gelen aileler adına açıklama yapan Fırat Balta şu ifadeleri kullandı: "TOKİ mağdurları olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Burada tabut açtık, çünkü izahı olmayan şeyin mizahı olur. 2019'da mefta olan TOKİ'nin tabutunu Recep Tayyip Erdoğan ve Murat Kurum gelip buradan kaldırsınlar. Sozlerini tutmadılar. Sabit taksit hakkımızı elimizden aldılar, bize maliyetlerin yansıtılmayacağını söyleri Murat Kurum sözünü tutmadı."

Aileler "Yüzde bir KDV, yüzde on oldu", "Ey TOKİ sizde hiç vicdan var mı?"pankartı açtılar. Öte yandan aileler tarafından "Erdoğan gel de meftayı kaldır" sloganları atıldı.

Mağdur edilen 5750 hak sahibinin talepleri ise şöyle:

• Sabit ödeme hakkının geri verilmesi

• KDV’nin başlangıç şartlarındaki gibi %1 olarak alınması

• Fiyatlarda ilk şartlar olmasa bile en azından %25 Oranında daha indirim yapılarak “Dar Gelirli Projesinin dar gelirli bütçesine uyarlanması

• Ev teslim süreçlerinin 7 yılı bulmadan hızlandırılması

• Hak Sahiplerinin bir kısmının daireleri belirlenmişken kalan hak sahiplerinin de haklarının yenmemesi için tüm kuraların acilen çekilmesi

• Cumhurbaşkanının, bakanların ve TOKİ’nin devletin adını kullanarak verdikleri sözlerinin tutulması.