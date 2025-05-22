AKP ile anayasa masası kurulmaz

PKK’nin silah bırakma ve fesih kararının ardından yürütülen çözüm sürecine Anayasa değişikliği tartışmaları da eklendi. Çözüm süreci arayışları çerçevesinde Anayasa değişikliği tartışması da gündemdeki ağırlığını artırdı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, DEM Parti heyeti ile CHP heyeti arasında 20 Mayıs’ta gerçekleşen buluşmada Anayasa değişikliği konuşulmadı. CHP’liler, Anayasa değişikliğine hiçbir koşulda destek vermeyeceklerinin altını çizdi.

CHP’DE ORTAK GÖRÜŞ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, 19 Mayıs programları kapsamında yaptığı konuşmada kullandığı, “Yeni nesil bir Anayasayı milletimize kazandıracağız” ifadesi, Anayasa değişikliği tartışmalarını alevlendirdi. Ankara kulislerinde konuşulan, “Hedef 400” söylemine karşı CHP’de, “Anayasa’ya uymayanlarla Anayasa yapmayacağız” görüşünde bir değişiklik olmadığı kaydedildi.

HEDEF 400 SÖYLEMİ

CHP’nin dışarıda bırakıldığı bir masada Anayasa değişikliğinin konuşulamayacağı ifade edildi. AKP’nin mevcut Anayasa’yı yok sayan uygulamalarına işaret edilerek şu değerlendirme yapılıyor:

“AKP ile Anayasa değişikliği yapmayacağız. İktidar her adımı ile Anayasa’yı yok sayıyor. TBMM’de gerçekleştirilen HSK seçimleri de Anayasa’ya aykırı şekilde tamamlandı. ‘Ben yaptım oldu’ diyerek Anayasa’yı yok sayanlarla Anayasa yapılmaz. AKP, ‘Hedef 400’ diyorsa eğer önce mevcut Anayasa’ya uyacak.”