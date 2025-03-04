AKP ile Anayasa olmaz

CHP MYK, Özgür Özel başkanlığında toplandı. MYK toplantısında parti içi konuların yanı sıra Türkiye gündemi de ele alındı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, siyasi partilerle gerçekleştirdiği temaslara yönelik kurmaylarını bilgilendirdi. Ön seçim kararına yönelik, temas edilen tüm siyasi partilerden olumlu karşılık alındığı kaydedildi. CHP kurmayları konuyla ilgili, “Kararı eleştirenlerin düşünceleri, gerekçelerimizi duyunca kararın son derece doğru olduğu noktasına geliyor. Bu anlamda kendimizi daha iyi anlatmak, gerekçelerimizi daha net şekilde ortaya koymak zorundayız” dedi.

SEÇMEN HEZİMETİ YAŞATACAK

CHP’nin, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi kararına yönelik en çok itirazın, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığının önünün açılması” konusunda geldiği bildirildi. CHP kurmayları, AKP iktidarının Türkiye'ye anlatacağı bir başarı hikayesinin kalmadığının altını çizerek, “Seçmen, sandık önüne geldiğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tarihi bir hezimet yaşatacak” diye konuştu.

SÜRECE ZARAR VERİLMEYECEK

AKP’nin ve AKP kontrolündeki medyanın CHP içinde bir kriz olduğu algısı yaratmaya çalıştığının gündeme geldiği toplantıda, olmayan bir krizin var gibi gösterilmesine karşı da birliktelik içinde olma görüşü benimsendi. Ön seçim kararına itiraz eden ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın açıklamalarında kullandığı dilin örnek gösterildiği toplantıda şu değerlendirme yapıldı:

“Yavaş, parti kararına karşı görüşünü dile getirirken dahi, ‘Sürece zarar verecek herhangi bir eylem içinde olmam’ diyor. Partideki genel tavır da bu yönde. Türkiye genelindeki 1 milyon 600 binden fazla üyemiz ve parti yöneticilerimiz ile ön seçim kararının etrafında birleştik. Bir yola çıktık ve bu yolu, Türkiye için en doğru olan şekilde tamamlayacağız.”

TEMKİNLİ TUTUM KORUNACAK

CHP MYK’de, Öcalan’ın PKK'ye yönelik silah bırakma çağrısı da konuşuldu. CHP’nin, Kürt sorununa yönelik tavrındaki tarihsel sorumluluğa dikkati çeken ve “Barışa karşı durmayız” görüşünü yineleyen parti kurmayları, buna karşın sürecin kapalı kapılar ardından yürütülmesine tepki gösterdi. CHP’nin, Öcalan’ın çağrısının ardından başlayan yeni süreçte, “Temkinli iyimser” pozisyonunu koruyacağı belirtildi. CHP kurmayları iktidara yaptıkları, “Kayyum uygulamasından vazgeçilsin, hukuk dışı tüm yaklaşımlar terk edilsin” çağrısını tekrarladı.

Parti adına görüş açıklayan isimlerin, “Öcalan’ın çağrısının ardından başlayan süreçte, partinin genel görüşünü yansıtmayan değerlendirmelerden uzak durması” yönünde uyarıldığı ifade edildi. Parti yöneticilerinin ve milletvekillerinin bulunduğu gruplara, CHP lideri Özgür Özel'in konuyla ilgili değerlendirmelerinin yer aldığı X paylaşımının gönderildiği ve “Eksenimiz budur” denildiği de aktarıldı. CHP’lilerin öte yandan, süreçle ilgili medyaya konuşmadan önce CHP Genel Merkezi’ne danışmaları konusunda da bilgilendirildiği de kurmaylarca aktarıldı.

SANDIKLAR BELİRLENECEK

Ön seçim hazırlıklarının devam edildiği CHP’de, oy kullanma hakkı bulunan parti üyelerine yönelik listelerin hazırlanmasına geçildi. CHP milletvekillerine, saha görevlendirmeleri yapıldı. Milletvekillerinin, 23 Mart’a kadar görevlendirildikleri kentlerdeki çalışmaları denetleyeceği, sandık kurulacak yerleri belirleyeceği dile getirildi.

BEKER CHP’YE KATILACAK

İYİ Parti’den Ekim 2023’te istifa eden Milletvekili Adnan Beker, CHP’ye geçecek. Beker’e parti rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel takacak. Beker ile birlikte CHP’nin milletvekili sayısı 134’e yükselecek.

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YOL HARİTAMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

CHP’de, “Demokratikleşme adımları için” kurulan komisyonun sunumu, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Gökçe Gökçen, MYK toplantısında okudu. MYK üyelerine, komisyonun çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi. CHP kaynakları, gündemdeki Anayasa değişikliği tartışmalarıyla ilgili kırmızı çizgilerini de sıraladı. Türkiye’nin her ne kadar bir demokratik Anayasa ihtiyacı olsa da CHP’nin AKP ile hiçbir koşulda Anayasa değişikliği masasına oturmayacağının altını çizen CHP’liler, “İfade ve basın özgürlüğünün ön planda tutulduğu geniş bir taslak rapor hazırlayacağız” değerlendirmesinde bulundu.

CHP kurmayları, Anayasa önerilerinin yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacağını belirterek, şunları söyledi: “Bu iktidarla yeni bir anayasa yapmayacağız. Üniter yapımızı bozacak, Anayasa’nın ilk dört maddesini hedef alacak bir sürecin içinde olmayacağız. Bundan sonra yapılacak herhangi bir görüşmenin Meclis’te ve şeffaf olmasını isteyeceğiz. Türkiye’ye de demokratikleşme için öneriler sunulması lazım. Bu kapsamda bir komisyon oluşturduk. Bu komisyon ifade özgürlüğü, kayyumlar, siyasi davalar, yasaklamalar gibi pek çok soruna karşı CHP ne öneriyor, onu çalışacak. Kendi yol haritamızı açıklayacağız. Bunu kesinlikle mevcut iktidarla ortak bir anayasa çalışması olarak görmemek lazım.”