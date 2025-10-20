AKP ile CHP arasında yeni polemik: "Namuslularla namussuzların mücadelesi"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmaya yanıt verdi.

Çelik, ‘ahlaktan yoksun olmak’la suçladığı CHP’den “husumet şebekesi” diye bahsetti.

“CHP adına konuşanların ahlaktan yoksun söylemi, siyasetin ve demokrasinin tüm değerlerine saldırganlığa dönüşmüştür” diyen Çelik şöyle devam etti: “CHP yöneticileri muhalefet yapma adına ‘husumet şebekesi’ gibi hareket etmektedir. Bu husumet şebekesinin milletimizin kazanımlarına çökmesine müsaade etmeyeceğiz.”

CHP yönetimini husumet üretim merkezi olarak nitelendiren Çelik, “CHP yönetimi artık kendilerini ‘siyasi parti’ yöneticisi olmaktan çıkarmış, ‘husumet üretim merkezi’ haline getirmiştir. Bu husumet kadrosunun Cumhurbaşkanımıza, Cumhur İttifakımıza ve partimize saldırılarını lanetliyoruz. Bu ahlaksız saldırılara siyaset ve hukuk zemininde tavizsiz karşılık vereceğiz” dedi.

CHP'Lİ BAŞARIR NE SÖYLEMİŞTİ?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır 39. Olağan Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi" demişti.

Konuşmasında iktidara tepki gösteren Başarır, şunları söylemişti: "Tutuklansak da, yargılansak da, gaz yesek de, cop yesek de, tehdit edilsek de, çatlasa da, patlasa da, beyefendi çıldırsa da, beyefendi kudursa da ilk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Silivri'de. Biz kazanacağız. Hep beraber kazanacağız. Yeni bir sistem yeni bir düzen kuracağız. Bu namuslularla namussuzların mücadelesi."