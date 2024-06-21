AKP ile MHP arasında seçim kavgası: AKP'li başkan silah çekti

AKP'li Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun, karakolda bulunduğu sırada tartıştığı MHP'lilere silah çekti. Torun'un silahına el konuldu.

Çorum’un Uğurludağ ilçesinin AKP'li Belediye Başkanı Remzi Torun'un taraftarlarıyla MHP’liler arasında tartışma çıktı.

Her iki grup da karakolluk olurken ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne gelen Remzi Torun karakolda bulunan MHP’lilere silah çekti.

T24'ten Elvan Yılmaz'ın aktardığına göre belediye başkanı Torun, karakolda silahını çektiği esnada orada bulunan MHP’liler Remzi Torun’un elinden tabancayı alıp şarjörünü çıkarıp tabancayı yere attılar.

SAVCILIK SİLAHA EL KOYDU

Karakolda yaşanan bu olay sonrası MHP’liler AKP'li belediye başkanından şikayetçi olurdu.

İskilip Savcılığı, Remzi Torun’un silahına el koydu.