AKP ‘işgal yasası’nı zorbalıkla kabul ettirdi

HABER MERKEZİ

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını öngören 21 maddelik kanun teklifinin tamamı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

AKP'li milletvekilleri doğa talanının önünü açan yasa tasarısını adeta zorbalıkla geçirdi.

Görüşmeler sırasında muhalefet milletvekillerinin Meclis kürsüsünü işgal etmesinin ardından AKP'li vekiller şiddete başvurdu.

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AKP’li Ruken Kilerci’nin kendisine saldırı girişiminde bulunduğu anları paylaşan DEM Parti’li Perihan Koca, “Önce AKP’li kadın vekiller ardından da erkek vekiller fiziki saldırıda bulunmak için üzerime yürüdüler” dedi.