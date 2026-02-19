AKP ışığı açık unuttu

Elektrik dağıtım işinin 2013 yılında tamamen özel sektöre devredilmesi, fahiş zamları da beraberinde getirdi. Yurttaşı fahiş faturalar ile karşı karşıya bırakan özelleştirme, elektrik dağıtım şirketlerine ise fahiş kazanç sağladı. Elektrik dağıtımında özelleştirmenin kamuya yükünü ortaya koyan verilere göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın kasasından genel aydınlatma ödemeleri için her yıl fahiş ödemeler yapıldı.

BÜTÇE ALTÜST

Elektrikte özelleştirmelerin ardından yurttaşlar yüksek faturalar ile karşı karşıya kalırken kamu bütçesi de altüst oldu. Kamudan çok sayıda enerji ihalesi alan elektrik dağıtım şirketleri, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında merkezi bütçeden de milyarlarca lirayı kasasına koydu.

OCAK AYI FATURASI

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yayımlanan ve 2026 yılının Ocak ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini ortaya koyan mali tablo da elektrik dağıtım şirketlerine bütçeden ödenen kaynağın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Elektrik dağıtım şirketlerine, sokak ve caddelerin aydınlatılması karşılığında 2026 yılının Ocak ayında yapılan ödeme kayıtlara, 3 milyar 99 milyon 683 bin TL olarak geçti. Yalnızca Ocak 2026’da bütçeden 3 milyar 99 milyon TL aktarıldı.