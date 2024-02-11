AKP İstanbul il binası önünde trafik kazası: Parti yöneticisi hayatını kaybetti

AKP İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

AKP İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Baltacı'nın ölüm haberini sosyal medya hesabından duyuran AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "AK Parti İstanbul Kadın Kolları İl Başkan Yardımcımız Değerli Fatma Sevim Baltacı'yı gerçekleşen elim bir trafik kazasında kaybetmiş bulunmaktayız. Acımız tarifsiz. Vefat eden kardeşimizin kıymetli ailesine baş sağlığı, yakınlarına ve tüm AK Parti ailemize sabırlar diliyorum. Mekanı cennet makamı âli olsun inşallah" dedi.

Baltacı akşam saatlerinde AKP İl Başkanlığı'nın karşısındaki yolda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.