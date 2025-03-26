AKP İzmir İl Başkanlığı’na yürüyen eylemcilere polis müdahalesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından İzmir’de başlayan protesto gösterileri devam ediyor.

Akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki Küçükpark’ta toplanan üniversite öğrencileri, “Hak, hukuk, adalet”, “Hükümet istifa”, "Direne direne kazanacağız" ve “Polis simit sat, onurlu yaşa” sloganları atarak Büyükpark’a yürüdü.

Büyükpark’ta bir süre oturma eylemi yapan grubun bir kısmı burada kalırken, başka bir grup ise yürüyüşlerine devam ederek AKP İzmir İl Başkanlığı binasına gitmek üzere yola çıktı.

AKP İzmir İl Başkanlığı’nın bulunduğu Bayraklı ilçesinde Haydar Aliyev Caddesi üzerinde polis ekipleri, eylemcilere barikat kurarak geçişlerine izin vermedi.

Polis yetkilileri, eylemcilere eylemin izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyarılarda bulundu. Uyarıların ardından gruba, çevik kuvvet ekipleri ve TOMA ile müdahale edildi.