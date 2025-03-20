AKP İzmir İl Binası’na yürümek isteyen öğrencilere polis engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepki gösteren İzmir’de eğitim gören öğrenciler Bornova Büyükpark’ta buluştu.

KESK ve KESK’e bağlı sendikaların da destek verdiği yürüyüşte öğrenciler Gezi Parkı direnişinde yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz ve Berkin Elvan posterleri taşıdı.

Öğrenciler Küçükpark’a oradan da Bayraklı’daki Deprem Anıtı’na kadar yürüdü. AKP İl Başkanlığı önüne gitmek isteyen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı. Yönünü değiştiren öğrenciler il binasına arkadan gitmeye çalıştı. Polis ile karşı karşıya gelen göstericiler bariyeri yıktı.