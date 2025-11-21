AKP Kadın Kolları Başkanı, ücretli öğretmen ve kantin işletmecisi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi görüşülürken CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp önemli bir skdandalı açıkladı. Alp, Kars Susuz Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kızılkaya'nın bir okulda hem ücretli öğretmen hem de kantin işletmecisi olduğunu iddia etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e bir fotoğraf karesi göstererek söze başlayan Alp, fotoğrafta Bakan Tekin’in yanındaki kişinin AKP Susuz İlçe Kadın Kolları Başkanı olduğunu ve aynı zamanda devlet okulunda görevli olduğunu açıkladı.

"ADI SİTEDE DURUYOR"

Alp, "Bu fotoğraf Kars’ta çekildi. Yanınızdaki AK Parti Susuz İlçe Kadın Kolları Başkanı. Bu kişi kongrelere katılıyor, parti faaliyetlerini yürütüyor. Ama aynı kişi, Kars Susuz’da Şehit Ömer Can Yekebağcı Çok Programlı Anadolu Lisesi’nde öğretmen. Adı okulun web sitesinde hâlâ öğretmen olarak duruyor" dedi.

CHP'li vekilin iddiaları sadece öğretmenlikle sınırlı kalmadı. Okul içindeki işleyişin tamamen siyasi bir kimliğe teslim edildiğini belirten Alp, söz konusu kişinin okulun ticari alanlarını da kullandığını söyledi:

"Sınıfta paylaşımlar yapıyor, müdürüyle fotoğraflar çekiyor. Öğretmen maaşı yetmediği için kantini de vermiştiniz. Zil çalıyor derse giriyor, zil çalıyor kantini işletiyor. Sonra okuldan çıkıp AK Parti ilçe binasına gidiyor faaliyet yürütüyor. Bunun adı nedir? Vallahi buradaki herkes utanmıştır ya. Buralar kimin babasının malıdır? Tarım Bakanı Macaristan’da şirketi olan adamı getirip genel müdür etmiş. Milli Eğitim Bakanı ilçe başkanını öğretmen etmiş. Bakanlıklar sizin kimin babasının mülkü?"

2021'DEN BERİ GÖREVDE

Kızılkaya'nın paylaşımlarına göre kendisi 2021'den beri ücretli öğretmenlik yapıyor. Kızılkaya'nın bu yıl da öğrencilerle bilikte fotoğrafı bulunuyor.