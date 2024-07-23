AKP kadınların barikatına çarptı

“Kadının evlendikten sonra soyadını tek başına kullanmayacağını” içeren madde kamuoyunun tepkisinin ardından 9. Yargı Paketi’nden çıkarılacak. Kararı değerlendiren kadınlar, “AKP kadınların barikatını aşamadı” dedi.

Haber Merkezi

Kadınlar başta olmak üzere, demokratik kitle örgütleri ve birçok kesimin tepkisine neden olan, kadının evlendikten sonra bekarlık soyadını tek başına kullanamayacağını içeren maddenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarılması Meclis Genel Kurulu'nda teklif edilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile görüşen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, "9. Yargı Paketi’nde kadınlar için bir tehdit olarak duran soyadı dayatması. Biz meseleye sadece soyadı seçimi olarak bakıyoruz. Bu kadın erkek eşitliği hakkıdır. Bu kadının tercih hakkıdır. AYM’nin bu konuda verdiği bir karar var. Bu karara uyularak, aynı zamanda Anayasa’ya uyulması noktasında da bizim son derece hassas olduğumuz bir konudur bu mesele. Sayın Bakanla yaptığımız görüşmede 9. Yargı Paketi’nden çıkartıldığı müjdesini sizlere vermek isterim" açıklamasını yaptı.

Nazlıaka, şunları söyledi: "Özellikle de bu yönde mücadele eden tüm kız kardeşlerime, görüş bildirmiş olan mücadeleci erkeklere ve partimizin genel başkanı Özgür Özel başta olmak üzere partimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten de bu, biz kadınlar açısından olmazsa olmazdı."

BirGün'ün edindiği bilgiye göre, Bakan Göktaş ile CHP'li Nazlıaka, soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması üzerine mutabık kaldı.

AKP, ilerleyen günlerde soyadı düzenlemesinin Yargı Paketi'nden çıkarılması teklifini Meclis Genel Kurulu'na teklif edecek.

BİZ KAZANACAĞIZ

Konu ile ilgili açıklama yapan SOL Feminist Hareket, paketten çıkartılan maddenin kadınların mücadelesi sayesinde olduğunu vurguladı. Açıklamada, “Kadınların hiçbir kazanılmış hakkına dokunamayacaksınız. İktidarını kadın düşmanı politikalarla ayakta tutmaya çalışan AKP, bir kez daha kadınların barikatını aşamadı. Yaşasın feminist mücadelemiz” ifadeleri yer aldı.

Eşitlik İçin Kadın Platformu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şöyle denildi: “EŞİK'in kampanyasını yürüttüğü, kadının soyadıyla ilgili eşitliğe ve Anayasa Mahkemesi Kararı'na aykırı düzenlemenin 9. Yargı Paketi'nden çıkarıldığına dair haberlerin doğru olduğunu umuyoruz. Geri adım yok, kazanacağız”

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kadınların evlendiklerinde sadece kendi soy isimlerini kullanabilmesine yönelik kararı, 9. Yargı Paketi’nde bozulmuştu.

MADDE NE İÇERİYOR?

"Kadının soyadı" düzenlemesinde yapılan değişiklik ile kadınlar evlendikten sonra bekarlık soyadlarını tek başına kullanamayacak. Evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapılacak yazılı başvuruyla kadın, kocasının soyadı önünde bekarlık soyadını kullanabilecek.