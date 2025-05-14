AKP Kadirli İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Osmaniye'de AKP ilçe başkanı, görevinden istifa etti.

AKP Kadirli ilçe Başkanı Hacı Mustafa Gök'ün sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa ettiği duyuruldu.

İstifa süreci ile ilgili AKP'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli basın mensupları, partililer ve çok değerli Kadirli halkı, 3 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'in tensipleriyle Kadirli AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacı Mustafa Gök sağlık sorunları nedeniyle ilçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir."