“AKP kalesi” ile protokol

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 14 Ağustos’ta CHP’den istifa ederek AKP’ye katıldı. Çerçioğlu, transfer süreci gibi görevdeki ilk günlerinde de dikkati çeken icraatları ile tartışma konusu oldu.

Çerçioğlu, son olarak da "AKP’nin kalesi" olarak nitelendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ile Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını sağladı. Kardeş şehir olmanın ilk adımı cenaze aracı tahsisi ile atılacak. Gazeteciler Emin Aydın ve Ergün Poyraz, Çerçioğlu hakkında yaptıkları haberler nedeniyle tutuklandı.

Çerçioğlu bu arada, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen Konya Büyükşehir Belediyesi ile “Kardeş şehir” protokolü de imzaladı. AKP’li Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasındaki protokol, 13 Ekim’de gerçekleştirilen Belediye Meclisi Toplantıları ile bir adım daha ileriye taşındı. Konya Büyükşehir Belediyesi, “Aydın Büyükşehir Belediyesi arasında protokol yapılması ve protokolün imza ve icrası için Başkanlık Makamına yetki verilmesine dair teklifi” Büyükşehir Belediye Meclisi’nin gündemine aldı. Teklif kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne cenaze aracı tahsis etmesine yönelik ortak hizmet protokolü yapılması öngörüldü. Konya Büyükşehir Belediyesi Belediye Meclisi, teklifi oybirliğiyle kabul etti.