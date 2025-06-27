AKP "kalesini" de ikna edemedi: "İmamoğlu suçlamaları yalan"
İmamoğlu’na yönelik yargı sürecine, 31 Mart 2024’te AKP ve MHP’nin tüm oyların yüzde 77’sini aldığı, CHP’nin yalnızca 813 oy alabildiği Bayburt da ikna edilemedi. Bayburt'ta yapılan ölçümde, seçmenlerin yüzde 52’si İmamoğlu’na yönelik suçlamalara inanmadığını kaydetti.
CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonların ardından, çok sayıda kentte eylem gerçekleştirdi. 19 Mart itibarıyla Türkiye’nin 11 farklı kentinde, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemleri düzenleyen CHP, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesiyle de halka buluştu.
CHP lideri Özgür Özel, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen kentlerde de düzenlenen eylemlerde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Erken seçim” taleplerini yineledi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirilen eylemlerin birinin adresi de Bayburt oldu. CHP, 14 yıl aradan sonra, 14 Haziran’da Bayburt’ta miting yaptı. Mitingin kent merkezinde gerçekleştirilmesine yönelik talebin Bayburt Valiliği’nce reddedilmesi nedeniyle Bayburt Genç Osman Stadı önünde gerçekleştirilen eyleme çok sayıda yurttaş yoğun katılım sağladı.
BAYBURT İKNA DEĞİL
CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mitingin ardından yapılan saha çalışmalarından da dikkati çeken bulgular elde edildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP adayının yüzde 39 oy ile birinci, MHP adayının yüzde 38 oyla ikinci, CHP adayının ise yüzde 4 oy ile dördüncü sırada olduğu Bayburt’taki seçmenin, 19 Mart operasyonlarına ikna olmadığı belirlendi.
CHP’nin yaptırdığı anketlere göre, “İmamoğlu’na yönelik suçlamalar gerçektir” diyenlerin oranı azınlıkta kaldı. Bayburt halkının yalnızca yüzde 48’i suçlamaların doğruluğuna inanırken yüzde 52, “Suçlamalar gerçek değildir” dedi.
Bayburt’ta, CHP’nin eylemini izlemeye gelen seçmene, CHP’li olup olmadıkları da soruldu. Kitlenin yüzde 59’unun, “CHP’li değilim, destek için geldim” dediği belirtildi.
ÖZEL’İN MASASINDAKİ ANKET
CHP lideri Özgür Özel’in, Silivri ziyareti sonrasında dikkati çektiği ankete göre, kararsızlar dağıtıldıktan sonra CHP’nin oyu, yüzde 40,4’e ulaşıyor. AKP’nin oyu ise yüzde 34,6’da kalıyor.