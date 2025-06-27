AKP "kalesini" de ikna edemedi: "İmamoğlu suçlamaları yalan"

CHP, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik 19 Mart’ta başlayan operasyonların ardından, çok sayıda kentte eylem gerçekleştirdi. 19 Mart itibarıyla Türkiye’nin 11 farklı kentinde, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” eylemleri düzenleyen CHP, her hafta İstanbul’un farklı bir ilçesiyle de halka buluştu.

CHP lideri Özgür Özel, “AKP’nin kalesi” olarak nitelendirilen kentlerde de düzenlenen eylemlerde, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Erken seçim” taleplerini yineledi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirilen eylemlerin birinin adresi de Bayburt oldu. CHP, 14 yıl aradan sonra, 14 Haziran’da Bayburt’ta miting yaptı. Mitingin kent merkezinde gerçekleştirilmesine yönelik talebin Bayburt Valiliği’nce reddedilmesi nedeniyle Bayburt Genç Osman Stadı önünde gerçekleştirilen eyleme çok sayıda yurttaş yoğun katılım sağladı.

BAYBURT İKNA DEĞİL

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mitingin ardından yapılan saha çalışmalarından da dikkati çeken bulgular elde edildi. 31 Mart 2024 seçimlerinde AKP adayının yüzde 39 oy ile birinci, MHP adayının yüzde 38 oyla ikinci, CHP adayının ise yüzde 4 oy ile dördüncü sırada olduğu Bayburt’taki seçmenin, 19 Mart operasyonlarına ikna olmadığı belirlendi.

CHP’nin yaptırdığı anketlere göre, “İmamoğlu’na yönelik suçlamalar gerçektir” diyenlerin oranı azınlıkta kaldı. Bayburt halkının yalnızca yüzde 48’i suçlamaların doğruluğuna inanırken yüzde 52, “Suçlamalar gerçek değildir” dedi.

Bayburt’ta, CHP’nin eylemini izlemeye gelen seçmene, CHP’li olup olmadıkları da soruldu. Kitlenin yüzde 59’unun, “CHP’li değilim, destek için geldim” dediği belirtildi.