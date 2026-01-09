AKP kaybettiği itibarını arıyor

CHP Parti Meclisi, CHP Lideri Özgür Özel Başkanlığı’nda toplandı. Toplantıda, “Tüm yurttaşlar için zor geçeceği” değerlendirilen 2026 yılına yönelik yol haritası konuşuldu. CHP, 2026 yılına yönelik çalışma takvimini de PM Toplantısı’nda masaya yatırdı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP oyları ile TBMM’ye giren ve ardından AKP saflarına katılan isimler de toplantıda gündeme geldi. Bir CHP kurmayı, “Partinin Hasan Ufuk Çakır’a fazladan tahammül ettiğini” belirterek, “Çakır, seçildiği gün itibarıyla tavırları ile CHP’ye uygun birisi olmadığını belli etti” yorumunu yaptı.

PARTİDEN KOPUŞLAR

CHP’liler, “Partiden kopuşlar” ile sonuçlanan ittifakları, “2023 yılı seçimlerinin neden kaybedildiğinin göstergesi” olarak nitelendirdi. Mayıs 2023 seçimleri sürecindeki ittifakların partiye hiçbir şey katmadığını savunan CHP kurmayı, “Kurultay delegeleri de bunu gördü ve yönetimi değiştirdi” görüşünü savundu.

CHP’de, yeni dönemde seçim ittifaklarının doğru strateji ile kurgulanmasının önemine dikkati çekti. İBB operasyonlarının ardından başlayan ve “Hukuksuzluklar silsilesi” olarak nitelendirilen süreçte CHP’nin siyaseten yalnız bırakıldığını belirten CHP kurmayları, “Ancak toplum bizi yalnız bırakmıyor” görüşünü kayda geçirdi.

CHP Parti Meclisi’nde, “AKP’ye geçişler devam eder mi?” sorusu da gündeme taşındı. İktidarın CHP idaresindeki belediyelere yönelik baskıcı politikalarıyla ilgili konuşan CHP’liler, “AKP, bir taraftan belediyeleri yargı sopası ile tehdit ederken diğer tarafından belediye başkanlarını AKP’ye transfer etmeye çalışıyor” diye konuştu. AKP’nin, “CHP’li belediye başkanlarını transfer” çabasının sonuç vermeyeceğini dile getiren CHP kurmayları, “AKP, sokakta kaybettiği itibarını transfer ile elde etmeye çalışıyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, Abbas yolcudur” ifadesini kullandı.

ÇÖZÜM SÜRECİ

PM toplantısının bir diğer gündem maddesi ise TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam eden çözüm süreci oldu. Toplantıda söz alan CHP kurmayları, sürecin demokratikleşme adımları olmadan sağlıklı şekilde ilerleyemeyeceğini söyledi. Yasal düzenlemelere yönelik etki analizi yapılmadığının altını çizen CHP’liler, “Kaç kişi dışarı çıkacak, kaç kişi denetimli serbestlik kapsamında olacak? Bunları ortaya koymadığınız sürece önerilerek her yasal düzenleme havada kalır” görüşünü dile getirdi. CHP’liler öte yandan, sürecin sınır ötesi gelişmelere sıkıştırıldığını da belirterek, “Sınırlar içerisinde kalıcı barış, Suriye’deki gelişmelere endekslenmemeli. Sürecin samimi şekilde ilerlemesi için demokratikleşme adımları atılmalı”