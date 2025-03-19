AKP kaynağı 'gönlünce' kullanıyor: Kültüre 4,8, dine 22,6 milyar TL

İktidar, bütçe kullanım tercihlerini 2025 yılında da değiştirmedi.

Genel bütçeye, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için yazılan bütçe, 2025’in ilk iki ayında büyük oranda din hizmetleri için kullanıldı. Bütçenin, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” kaleminden yapılan toplam harcamanın yüzde 62’sini din hizmetleri için harcanan para oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, genel bütçeden 2025 yılının ocak ve şubat aylarında yapılan harcamaların detaylarını paylaştı. Harcama kalemleri, iktidarın tercih ve yönelimlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

KÜLTÜRSÜZ HARCAMA

Genel bütçeden, “Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri” için Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam 36 milyar 633 milyon 551 bin TL harcandı. Toplam 36,6 milyar TL’lik harcamanın yalnızca 5 milyar 885 milyon 637 bin TL’sini kültür hizmetleri için yapılan harcama oluşturdu.

Kültür hizmetleri için genel bütçeden yapılan toplam 5,8 milyar TL’lik harcamanın aylara göre dağılımı şöyle sıralandı:

• Ocak: 3 milyar 37 milyon 129 bin TL

• Şubat: 2 milyar 848 milyon 508 bin TL

DİN HİZMETLERİNDE REKOR

Kültür hizmetleri için yapılan 5,8 milyar TL’lik harcamaya karşın din hizmetleri için harcanan paranın büyüklüğü dikkati çekti. Genel bütçeden din hizmetlerine Ocak-Şubat 2025 döneminde toplam 22 milyar 640 milyon 723 bin TL para döküldü.

Din hizmetleri kaleminden yapılan harcama aylara göre şöyle dağıldı:

• Ocak: 13 milyar 411 milyon 146 bin TL

• Şubat: 9 milyar 229 milyon 577 bin TL