AKP kaynakları: Umut hakkı tartışmaya açılmayacak

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2024 yılının Ekim ayında DEM Partili vekiller ile tokalaşarak başlattığı sürece ilişkin umut hakkı tartışmaları gündemde.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin AKP kaynaklarına dayandırdığı habere göre PKK lideri Abdullah Öcalan için umut hakkı tartışılmaya açılmayacak.

Gazetenin haberinde AKP kaynaklarının “Örgütün kati olarak silahı bıraktığı devlet tarafından teyit edilmedikçe bir adım atılmayacak. Toplumu rahatsız etmeyecek ve şehit ve gazileri rencide etmeyecek düzenlemeler olacak. Umut hakkı gibi talepler ise tartışmaya açılmayacak” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

PKK'nin fesih kararı ve silah bırakma adımının ardından Meclis'te kurulan komisyonun da çalışmalarını tamamlayıp, raporunu sunması bekleniyor.

Raporun sunulmasıyla birlikte atılacak kanuni adımlar da netleşmeye başladı.

"Silah bırakma süreci tamamlandı" teyidinin alınmasının ardından Meclis’ten çerçeve bir yasa çıkarılması gündemde olacak. Müstakil bir yasa olarak gündeme getirilecek düzenlemede, kanunun niye çıkarıldığı, tanımlar ve kimleri kapsayacağına yönelik genel hükümler olacak.

AKP'li isimlerin aktardığına göre bu çerçeve yasada genel af, Öcalan’a af veya başka bir infaz düzenlemesi olmayacak. Sadece silah bırakan ve feshedilen örgütün üyelerinin durumu tarif edilecek.

ETKİN PİŞMANLIĞA BENZER DÜZENLEME YOLDA

Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 'etkin pişmanlık' başlığıyla düzenlenen 221'inci maddenin 2'nci fıkrasına benzer bir hüküm de gündemde olacak.

Bu yasa tamamen suça bulaşmamış olanları ilgilendirecek. Yasanın çıkması ile birlikte suça bulaşmamışsa, rahatlıkla Türkiye’ye toplumsal hayata karışabilecekler.

Etkin pişmanlık hükmünde, “Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin, gönüllü olarak örgütten ayrıldığını ilgili makamlara bildirmesi hâlinde, hakkında cezaya hükmolunmaz” ifadeleri yer alıyor.

SUÇA BULAŞANLARIN DURUMU

Suça bulaşanlarla ilgili yapılacak düzenlemeler ise bir sonraki aşamada gündeme gelecek.

Kapsamlı bir infaz indirimi veya denetimli serbestlik hükümlerinin yeniden gözden geçirilmesi gibi başlıklar ayrıca değerlendirilecek.