AKP, kendi eğitimcisini yetiştirme derdinde!

Eğitim Bakanı Tekin, Milli Eğitim Akademisi ile AKP anlayışında öğretmen yaratmak istediklerini itiraf etti. Tekin, okul yöneticilerinin de akademide ‘eğitileceğini’ açıkladı.

HABER MERKEZİ

Eğitim fakültelerindeki eğitimi “yetersiz” bulan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu (ÖMK) ile kurulması planlanan Milli Eğitim Akademisi’nde AKP zihniyetinde öğretmen yetiştirilmek istediğini itiraf etti.

Katıldığı bir canlı yayın programında konuşan Bakan Tekin, Milli Eğitim Akademisi’nin detaylarını paylaştı. Tekin, akademide Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki okul müdürü, müdür yardımcılarının da ‘eğitileceğini’ açıkladı. Bakan Tekin, ülkedeki öğretmen yetiştirme metodolojisinin değiştiğini ifade etti.

Tekin, “Lisansı bitiren arkadaşımız, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki okullarda toplam uygulama eğitimini aldığı saat 90 saat. Milli Eğitim Akademisi, sadece ve sadece öğretmen adayları için değil, aynı zamanda hâlihazırda bizim öğretmenimiz olan arkadaşlarımızın hizmet içi eğitimlerinin de planlanacağı, organize edileceği bir yer. Burası aynı zamanda Bakanlık bünyesindeki eğitim kurumu yöneticisi olarak çalışan, yani okul müdürü, müdür yardımcısı ve benzeri görevlerde bulunan arkadaşlarımızın eğitileceği yer" ifadelerini kullandı.

FAKÜLTELERLE İŞBİRLİĞİ

Kurulması planlanan akademinin beraberinde iş yükünü de artıracağını ifade eden Bakan Tekin, “Bu kadar büyük bir iş yükünü Milli Eğitim Bakanlığı’nın tek başına yapması mümkün değil. Eğitim fakültelerini ya da herhangi bir fakülteyi işlevsiz bırakmak yerine onlarla yakın bir çalışma ortamında bulunacağız. Eğitimi biz vereceğiz demiyoruz. Eğitimi zaten eğitim fakültelerinden ya da ilgili fakültelerden öğretim üyesi arkadaşlarımızla buralardaki akademisyen arkadaşlarımızla beraber yürüteceğimizi söylüyoruz. Eğitim fakülteleriyle, üniversitelerle genel olarak çok sağlıklı bir iletişim kurabileceğimiz bir mekanizma burası. Burası kurulduktan sonra taşra birimleriyle beraber Türkiye'nin her tarafındaki üniversitelerin, bu üniversitelerde çalışan öğretim üyesi arkadaşlarımızın sürece destek olacağı bir zemin oluşturuyoruz" diye konuştu.