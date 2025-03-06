AKP kendi tarihine baksın

Politika Servisi

Saray rejiminin muhalefete yönelik baskıları sürüyor. Son olarak önceki gün CHP İstanbul İl Kongresi hakkında başlatılan soruşturma kararı dün protesto edildi. İstanbul’da CHP’li 39 ilçe başkanı, 2023 yılında yapılan İstanbul İl Kongresi’ne yönelik başlatılan savcılık soruşturmasına ortak tepki gösterdi. Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin’in okuduğu açıklamada, ‘‘AKP, şaibe arıyorsa tarihine bakmalıdır. Aday olmak isteyenlere şiddet uygulayan ve tek listeyle seçime gidilen göstermelik kongrelerini sorgulamalıdır” denildi.

Kongrede seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ile tüm kurulların yanında olduklarını belirten Narin, şunları söyledi:

‘‘8 Ekim 2023’te yapılan iki adaylı Olağan İstanbul İl Kongremiz, tarihimize uygun bir adap ve üslupla gerçekleştirilmiştir. O gün demokratik geleneğimizin gereği olarak Yüksek Seçim Kurulu denetiminde il kongremiz gerçekleşmiş olup mevcut il başkanımız ve yönetimi seçilmiştir. Bizim için 8 Ekim 2023 Pazar günü seçim sona ermiştir. O günden bugüne hepimiz tek bir yumruğuz. Kongremizin sonucunda çıkan irade ile yan yana omuz omuza demokrasi mücadelemizi veriyoruz. AKP, şaibe arıyorsa tarihine bakmalıdır. Aday olmak isteyenlere şiddet uygulayan ve tek listeyle seçime gidilen göstermelik kongrelerini sorgulamalıdır.’’ ‘‘Bizim mücadelemiz bugün İstanbul’un 3 kez seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik yargı tacizine, 25 yıla varan haksız ceza istenmesine karşıdır. Tarihte ilk kez İstanbul’daki 3 belediye başkanımızın haksız ve hukuksuz yöntemlerle tutuklanmasına karşıdır.

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NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 8 Ekim 2023’te yapılan 38. Olağan CHP İstanbul İl Kongresi’ne yönelik “hile ve seçim kanununa muhalefet edildiği” iddialarıyla ilgili dün soruşturma başlattı. İstanbul’da CHP’li 39 ilçe başkanı da İl Başkanlığı binasında bugün basın açıklaması yaptı.

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SAVUNMA İÇİN GELMEDİM

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, üniversite yatay geçişi ve diplomasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, YÖK'ün hazırlandığı rapor doğrultusunda başlatılan soruşturmaya ilişkin dün İmamoğlu, ifade verdi.

Önceki gün Halk TV ve İstanbul Barosu davaları başta olmak üzere çok sayıda davanın görüldüğü adliye çevresinde alınan olağanüstü önlemlerin dün de devam ettiği görüldü. ‘‘İfade vermesi gerekenler raporu hazırlayanlardır’’ İmamoğlu verdiği ifadede, ‘‘Bugün burada bir savunma yapmam bekleniyorsa, bunu asla doğru bulmuyorum. Saygım gereği verdiğim bu beyanların bir savunma amacı taşımadığını, şahsıma yöneltilen, artık sayısını bile hatırlayamadığım hukuksuzlukların kayda geçirilmesi için yapıldığını belirtmek istiyorum’’ dedi.

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MÜCADELEMİZ SÜRECEK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Belçika’nın başkenti Brüksel’de Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratlar Grubu Toplantısı’na katıldı.

Özel, Türkiye’nin demokrasi kültürünün birçok yeni AB üyesi ülkeden ileride olduğunu söyledi.

Partisinin Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için bir ön seçim gerçekleştireceğini anımsatan Özel, "İstanbul’un Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 23 Mayıs 2025 tarihinde 1.700.000 üyemizin doğrudan sandık başına gideceği bir ön seçim süreciyle Cumhurbaşkanlığı adaylığı unvanını resmen kazanacaktır" dedi.

Özel, seçimlere ilişkin belirsiz tek noktanın ‘seçim tarihi’ olduğunu vurgulayarak, "Parti demokratik, barışçıl, laik, İnsan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir Türkiye arzuluyor. Biz böyle bir Türkiye’nin hayallerini kuruyor, böyle bir Türkiye için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.